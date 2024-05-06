Ankara Kitap Fuarı\'nda 350\'den fazla yazar okurlarıyla buluştu

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ HABER: DURSUN ALKAYA

(ANKARA) - Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nda 350'den fazla yazar, okurlarıyla bir araya geldi.

ATO Congresium'da 20'ncisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı, sona erdi.

Fuarın son gününde okuyucularıyla buluşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Kitap, bütün insanlığın duygu, tecrübe ve bilgi birikimidir. Kitaplar bizi insanlarla buluşturan, insanlığın miraslarıyla buluşturan bir olay. Kitap sevgisiye büyüdük, kitap kokusuna da bağımlı olduk. Bu anlamda güzel bir fuar. Kitapseverlerle de bu duyguaları paylaşmak mutluluk" dedi.

Fuarda okurlarıyla bir araya gelen gazeteci- yazar Saygı Öztürk de "Ankara Kitap Fuarları her zaman önemli oluyor. Kısa süre önce yeni bir fuar açılmasına rağmen ilginin büyük olduğunu gördük. Özellikle gençlerin kitap konusundaki ilgisi bizi daha çok umutlandırıyor, mutlu ediyor. Onları burada görmek, onlarla sohbet etmek de güzel oluyor" diye konuştu.

Ankara Kitap Fuarı'nın koordinatörü Remzi Çayır, fuar ile ilgili şöyle konuştu:

"20'ncisini organize ettiğimiz kitap fuarını tüm Ankaralılar ile buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu anlamda, daha önceki yıllara rağmen, fuarımız aynı ivmeyle yoluna devam etmektedir. Amacımız, yazar ile okuyucuyu aynı atmosferde buluşturmak, geniş kitlelelere kitabı ulaştırmak, geniş kitlelere kitabı sevdirmektir. Bunu yıllardır yapıyoruz. Bu anlamda bine yakın etkinlik gerçekleşti. 350'ye yakın yazarımız burada imza günleri ve söyleşi programları düzenlediler. Paneller devam etti.

Sahaflar da burada önemli bir yer tutuyor. Tarihi İstanbul'un Cağaloğlu'ndaki sahafları İstanbul'dan getirip burada sahaflar çarşısında aynı şekilde fuarın içinde modelleme yaparak bunu da tüm Ankaralıların beğenisine sunuyoruz. Fuarımızın genel anlamda ziyaretinden ve katılımcıların memnuniyetinden memnunuz. Bu fuar geleneksel anlamda devam edecektir."

Bur fuar görevlisi, "Ziyaretçilerden ilgi gayet güzeldi, keyifliydi. Ama bir önceki seneye göre katılım biraz azdı. Çünkü iki fuar arası süre kısıtlıydı. Keyifli bir 10 günü geride bıraktık" dedi.

Kitap fuarına giden kitapseverler, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Çocuklarıyla fuara gelen bir baba, "Oğlumu ve kızımı getirdim. Daha çok kitap okuyup, kendilerini geliştirsinler istiyorum" ifadelerini kullandı. Çocuklarını fuara getiren bir başka baba ise şunları söyledi:

"Biz her sene geliyoruz. Çocukların kitaplara dokunmaları, onlarla etkileşim içine geçmeleri çocuklara güzel fayda sağlıyor. Ben de bu sebeple oğullarımı aldım geldim. En küçüğünden en büyüğüne kadar hepsi bir şey bulabiliyor burada. Bizler de kağıdın kokusunu alıyoruz. O da bize ayrı bir heyecan katıyor."

8 yaşındaki kitap yazarı Ali Kürşat Uzun, "Fuar çok güzel. Halkın kültürünü geliştiren, bilgi seviyesini artıran bir etkinlik. Bence 7'den 70'e herkes böyle etkinliklere katılmalı. Kitaplar toplumun ahlakını geliştiren nesnelerdir. Toplumun entelektüel olmasını sağlayan kitapları tercih etmeleri gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.