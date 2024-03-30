Ankara Kuğulu Park\'ta Yavru Kuğulara Yoğun İlgi

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

Ankara Kuğulu Park'ta 8 Mart Cuma günü dünyaya gelen 5 siyah kuğu yavrusuna vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor. Ankaralılar, 23 günlük olan yavru kuğuları görmek için Kuğulupark'a geliyor.

Tunalı Kuğulu Park'ta dünyaya gelen yavru kuğular, annelerinin ve görevlilerin yardımıyla büyümeye devam ediyor. Annelerinin yanından ayrılmayan yavru kuğular, vatandaştan ilgi görmeye devam ediyor.

"İNSANA YAŞAM GÜCÜ KATIYORLAR"

Yavru kuğuları, doğduklarından beri görmeye gelen Periza Terkent, "Büyümüşler, çok şekerler. İnsana yaşam gücü katıyorlar. Sırf onun için görmeye geldim" dedi.

Özellikle yavru kuğuları görmek için gelen bir vatandaş, "Daha önce de görmüştüm onları. Zaten buraya çok gelip giden bir insanım. Çok tatlı olmuşlar. Çok büyümüşler. Özellkle onları görmek için geldim buraya" diye konuştu.

Yavru kuğuları ilk defa gören bir vatandaş ise "İlk defa geldim. Daha küçük hallerini görmek isterdim, büyümüş buldum. Sosyal medyada küçücük hallerini görmüştüm. Merakımdan geldim ama büyümüşler" dedi.