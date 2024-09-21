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Ankara Kültür Yolu Festivali Başladı

Ankara Kültür Yolu Festivali Başladı

Ankara Kültür Yolu Festivali, 21-29 Eylül 2024 tarihleri arasında 500 etkinlikle devam edecek.

21.09.2024 16:19
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 11'inci durağı Ankara Kültür Yolu Festivali başladı.

Başkent'te 21-29 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Ankara Kültür Yolu Festivali'nin açılışı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yer alan Refik Anadol'un 'Yeryüzü Rüyaları: Anadolu' adlı dijital sergisiyle yapıldı. Müzede ayrıca, yurt dışından iadesi sağlanan Türkiye'ye ait tarihi eserler, 'Kaçış Yok' sergisiyle ziyaretçilere sunuldu. Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi katıldı. 2021 yılında başlayan ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ankara Kültür Yolu Festivali, 100'ün üzerinde mekanda 500'den fazla etkinlikle devam edecek.

'ÇOK ÖZEL BİR SEÇKİ HAZIRLADIK'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kültür Yolu Festivali'nin 11'inci durağı Ankara'da bulunduklarını belirterek, "Ankara'nın hem başkent olması anlamında hem de kültür sanat anlamındaki değerinin ortaya konması adına özel bir çalışma yaptık. 100'den fazla mekan, 500'den fazla etkinlikle tüm Ankara'daki ve çevre illerdeki vatandaşlarımızın kültür sanata, konsere, sergiye doyacakları çok özel bir seçki hazırladık" dedi.

Geçen hafta ABD'den 14 eserin ülkeye getirildiğini aktaran Yazgı, "Hem emniyet ve jandarma birimlerimizle birlikte yaptığımız operasyonlarla ele geçirilen eserlerimizi hem de yurt dışından birimimizin yaptığı yoğun çalışmalarla yürüttüğümüz ve başarıyla ülkesine döndürdüğümüz eserleri görmekteyiz. Burada ilk defa çok özel bir kolyemiz var. Milattan önce 5'inci yüzyıla ait Lidya kökenli bir eserimiz. Manisa'dan kaçak kazıyla kaçırılmış bir eser. Tabii bu eserleri getirmek kolay bir süreç değil. Yurt dışında birçok eserimiz var. Bununla ilgili yoğun bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'4 ŞEHİR DAHA EKLENECEK '

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü, Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, festivalde her yıl şehir sayısını artırarak devam edeceklerini ve gelecek yıl 20 şehirde etkinliklerin düzenleneceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün Ankara'da 11'inci durağımızdayız. Türkiye Kültür Yolu Festivali 2021 yılında başladı ve 4'üncü yılındayız. Açıkçası ilk başladığı zaman bu kadar hızlı büyüyeceğini ve bu kadar geniş kitlelere yayılacağını tahmin etmiyorduk. Fakat özellikle son 2 yıldır, 2023'de 11 şehirde, bu sene 16 şehirde çok ciddi dönüşler aldık. Uluslararası Festivaller Birliği'ne de üye olmasının ardından ki çok hızlı bir kabul aldı, bu çok kıymetli. Çünkü baktığınızda hem 8 aya yayılan hem de bu kadar çok geniş bir alana yayılan, bu kadar fazla kültür sanat paydaşıyla yapılan dünyada başka bir festival yok. Çok fazla insana dokunması, 7'den 70'e mottosunun tam karşılık bulduğu, her yaş grubundan insanın kendisinden bir şey bulduğu festival olması, aynı zamanda festivalde şehirlerin takvimlerini seçerken açıkçası mümkün olduğunca turizm hareketliliğinin azaldığı dönemleri seçerek oradaki şehir ekonomisine de bir katkı sağlama hedefi olmasından dolayı çok güzel dönüşler alıyoruz. Her yıl 5 şehir eklenerek gidecek, sadece önümüzdeki yıl 16 olan şehir sayısını 20'e çıkaracağız. Sayın Bakanımız önümüzdeki günlerde bu 4 şehri de açıklayacaktır."

Kaynak: DHA

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