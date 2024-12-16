Ankara-Niğde Otoyolu'nda Büyük Tasarruf

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara- Niğde Otoyolu'nu 4 yılda 24 milyon 265 bin aracın kullandığına işaret ederek, "Ankara-Niğde Otoyolu'yla zamandan 2,7 milyar lira, akaryakıttan 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık 4,1 milyar lira tasarruf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu otoyolun 16 Aralık 2020'de hizmete açıldığını bildirdi.

Otoyolun, Edirne'den başlayarak İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan TEM Otoyolu'nda kesintisiz ulaşım sağladığına dikkati çeken Uraloğlu, "Son 4 yılda otoyolumuzu 24 milyon 265 bin araç kullandı. Ankara-Niğde Otoyolu'yla zamandan 2,7 milyar lira, akaryakıttan 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık 4,1 milyar lira tasarruf ediyoruz, 102 bin ton karbon emisyonunun da önüne geçiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, otoyolu 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğunda inşa ettiklerini bildirerek, otoyolun hizmete açılmasıyla Ankara-Niğde seyahat süresinin 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya indiğini aktardı.

"Yol ağımızı yaklaşık 5 kat artırdık"

Bölünmüş yol ağının 2002'de 6 bin 101 kilometre olduğunu ve 6 ili birbirine bağladığını hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yol ağımızı yaklaşık 5 kat artırıp 29 bin 701 kilometreye çıkararak, 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu 3 bin 796 kilometreye yükselttik. Bitümlü sıcak karışımı kaplı yollarımızın uzunluğunu da 8 bin 591 kilometreden 31 bin 669 kilometreye ulaştırdık. Yüksek dağları tünellerle, derin vadileri köprü ve viyadüklerle geçtik."