Ankara-Niğde otoyolunda yolcu otobüsü devrildi, Aksaray'da yaralılar varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara-Niğde otoyolunun Aksaray'daki Alayhan gişeleri yakınında saat 13.00 sıralarında yolcu otobüsü devrildi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otobüsteki yaralılara müdahale için bölgeye polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
AKSARAY'da yolcu otobüsü devrildi. Yaralıların olduğu belirtilirken, kaza yerine ambulanslar sevk edildi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Ankara- Niğde otoyolu Alayhan gişeleri yakınında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada, yaralıların olduğu bildirildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
Kaynak: DHA
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