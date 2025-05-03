Ankara'nın ATA Çiftliği, 23 Nisan Etkinlikleriyle Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Ankara'nın ATA Çiftliği, 23 Nisan Etkinlikleriyle Yoğun İlgi Gördü

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni adıyla ATA Çiftliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine ev sahipliği yaptı. 3,5 milyon metrekarelik alanda gerçekleştirilen etkinlikler yaklaşık 35 bin kişiyi bir araya getirdi. Başkentliler, doğayla iç içe vakit geçirerek güzel anılar biriktirdi.

03.05.2025 12:11
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) tarım kampüsü ve rekreasyon alanı BAKAP, yeni adıyla ATA Çiftliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine ev sahipliği yapması ve bahar aylarının etkisini yavaş yavaş göstermesiyle birlikte Başkentlilerden de yoğun ilgi görmeye başladı. 3,5 milyon metrekarelik alana kurulan dev rekreasyon, 23 Nisan haftasında yaklaşık 35 bin vatandaşı ağırladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Bozkırda Yeşilin Hikayesi" sloganıyla duyurduğu Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı BAKAP, yeni adıyla ATA Çiftliği, Başkentlileri bekliyor. ABB'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine ev sahipliği yapan Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi'ndeki dev yeşil alan, bahar aylarının da etkisini yavaş yavaş göstermeye başlamasıyla birlikte Başkentlilerin doğayla iç içe bir gün geçirmek için tercih ettiği noktalardan biri haline geldi.

3,5 milyon metrekarelik alana kurulan tarım kampüsü ve rekreasyon alanının ATA Çiftliği adını almasının ardından ilk misafirleri de ABB'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak düzenlediği 23 Nisan Şenlikleri'ne katılan Başkentli minikler ve aileleri oldu. 23 Nisan haftasında ATA Çiftliği'ne 5 bin araçla yaklaşık 35 bin vatandaş giriş yaptı.

Vizyon proje misafirlerini bekliyor

Binlerce vatandaşı ağırlama kapasitesi olan ATA Çiftliği; 3,5 milyon metrekarelik bir alana kuruldu. Kampüs içerisinde süs ve peyzaj bitkileri, çim alanlar, biyolojik göletler, rengarenk bitkiler, aromatik meyveler, seralar, üretim alanları, etkinlik alanları ve spor sahalarıyla her hafta sonu Ankaralıları ağırlamayı bekliyor.

ATA Çiftliği'nde; bir lavanta bahçesinin yanı sıra arpa/buğday saman balyası üretim alanı, silajlık mısır üretim alanı, yonca balyası üretim alanı, çörekotu üretim alanı, sebze üretim alanı, tıbbi aromatik bitki üretim alanı hizmet veriyor.

Vatandaşların sevdikleriyle birlikte güzel anılar biriktirebileceği alanda; ahudududan alıça, armuttan aronyaya, ayvadan bademe, biberiyeden böğürtlene, cevizden duta, elmadan eriğe, ıhlamurdan kayısıya, kızılcıktan kiraza, kuşburnudan nektarin, şeftali, üzüm, vişne ve yaban mersinine kadar çeşit çeşit meyve ağacı bulunuyor.

Üç etaptan oluşan ATA Çiftliği'nde; piknik alanının yanı sıra çadır kamp alanı, karavan tutkunları için bir alan ve glamping bulunuyor. Spor tutkunları için yürüyüş ve bisiklet yolunun yanı sıra tenis, voleybol, plaj voleybolu, basketbol ve futbol olmak üzere birçok spor sahası ile yoga meditasyon alanları yer alıyor.

Başkent'te tarımın gelişmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, alana bir de tarım kütüphanesi kurdu. Kütüphanenin yanı sıra sera, mini hayvanat bahçesi, doğal çocuk oyun alanı, festival alanı, mini go-kart alanı, konferans salonu, at çiftliği, arıhane, tarım akademisi, aktar ve keçi üretim tesisi de alanda bulunacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'nın ATA Çiftliği, 23 Nisan Etkinlikleriyle Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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