Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı Birinci Meclis'te törenle anıldı - Son Dakika
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Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı Birinci Meclis'te törenle anıldı

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Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle Birinci Meclis Binası'nda düzenlenen törende Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuştu. Ardından seğmenler kortej gösterisi yaparak Ankara Kalesi'ndeki göndere Türk bayrağı çekti.

Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, burada yaptığı konuşmada, Birinci Meclis'in bağımsızlık mücadelesinde milletin yönünü belirleyen ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı yer olduğunu belirtti.

Ankara'nın tarihinin bugünü ve geleceği de şekillendiren bir sorumluluk olduğunu dile getiren Canbolat, başkentin Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Türkiye'nin siyasi, idari, eğitim, kültür ve bilim hayatının en önemli merkezlerinden biri olduğunu anımsattı.

Ankara'ya sadece devletin yönetim merkezi olarak bakılamayacağını ifade eden Canbolat, şunları kaydetti:

"Üniversiteleri, bilim kurumları, sanayisi, teknoloji ve savunma sanayii alanındaki gücü, sağlıktaki birikimi, kültür ve sanat hayatıyla Ankara, ülkemizin gelişimine önemli katkılar sunmaktadır. Tarım ve hayvancılıktaki üretim gücü, gelişen altyapısı ve stratejik konumuyla da başkentimiz, farklı alanlarda ülkemiz için önemli bir değer oluşturmaktadır. Bizlere düşen görev, bu şehrin tarihinden gelen gücünü bugünün ihtiyaçlarıyla buluşturarak Ankara'yı geleceğe hazırlamaktır."

"Tarihin en önemli dönüm noktalarından biri"

Törende konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sıradan bir yıl dönümünü anmak için değil, tarihin en önemli dönüm noktalarından birini hatırlamak için Birinci Meclis'te olduklarını söyledi.

Ankara'nın başkent ilan edilmesinin yalnızca idari bir karar olmadığına işaret eden Yavaş, "Ankara, Milli Mücadele'nin merkezi olmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi burada açılmış, bağımsızlık mücadelemiz buradan yönetilmişti. Başkentlik kararı, Ankara'nın bu tarihi sorumluluğunun ve milletimizin bağımsızlık iradesinin doğal bir sonucuydu. Cumhuriyet'e, milli egemenliğimize ve bağımsızlığımıza dün olduğu gibi bugün de, yarın da sahip çıkacağız." dedi.

Konuşmaların ardından protokol, Birinci Meclis önünden Ankara Kalesi'ne kadar kortej halinde gösteri yapan seğmenleri selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, seğmenler tarafından Ankara Kalesi'ndeki göndere Türk bayrağı çekildi.

Kaynak: AA
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