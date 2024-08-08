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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Saray Yaylası yolunun yapılması talep edildi.

Saray Yaylası Derneği Başkanı Halil Karataş, yaylada 300 hanenin bulunduğunu, yaz aylarında tüm mahalle sakinlerinin yaylada yaşadığını söyledi.

Doğal güzellikleri ve çam ormanları ile yaylanın ilgi gördüğünü ifade eden Karataş, "Yaylamız dillere destan bir güzel sahip. 300 hanenin bulunduğu Saray Yaylası'na olan yolun asfaltlanmasını istiyoruz." dedi.