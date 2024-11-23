Ankara\'nın Kuzeyi Karla Kaplandı

Ankara'nın kuzey ilçelerine kar yağışı bağışladı
ANKARA - Ankara'nın kuzey ilçelerine kar yağışı başladı.
Ülke genelinde etkili olan yağışlarla Ankara'nın kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kendini kar yağışı olarak gösterdi. Marmara bölgesinde etkili olan kar yağışı Ankara'ya da ulaştı. Ankara'nın kuzey ilçeleri Çamlıdere ve Kızılcahamam'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
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