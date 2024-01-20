Ankara\'nın yatırım karnesi zayıf, Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok açıkladı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, "Ankara, 5 yıl önce 30 büyükşehir arasında bütçesine göre yatırımda 10'uncuyken, o da bana göre yeterli değil, şu an 27'nci." dedi.

Altınok, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlediği il ve ilçe teşkilatları buluşmasına katıldı.

Burada gençlere hitap eden Altınok, bilim, teknoloji, kültür, sanat, spor gibi alanlarda gençler için birçok projelerinin bulunduğunu söyledi.

Keçiören'de hayata geçirdikleri bilişim, teknoloji ve inovasyon merkezleri projelerini Büyükşehir Belediyesi olarak da gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Altınok, Ankara'yı ihya ve inşa ederek hizmetlerle donatacaklarını anlattı.

"Ankara'mızın maalesef 5 yılındaki yatırım karnesi çok zayıf." ifadesini kullanan Altınok, "Ankara 5 yıl önce 30 büyükşehir arasında bütçesine göre yatırımda 10'uncuyken, o da bana göre yeterli değil, şu an 27'nci. Bunlar hep resmi rakamlardır." diye konuştu.

Gençliğin önemine vurgu yapan ve gençlerle buluşmalarını sürdüreceklerini dile getiren Altınok, "Bir gençlik şehri, bir gençlik kenti olacak Ankara'mız." dedi.

Bir oyla çok şeyin değişeceğini belirten Altınok, belediye başkanlarının şehrin sadece 5 yılını yönetmediğini, o şehrin geleceğini inşa ettiğini vurguladı.