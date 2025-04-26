Ankara-Sivas YHT Hattı 2 Yılda 1.66 Milyon Yolcu Taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın 2 yılda 1 milyon 660 binden fazla yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 26 Nisan 2023'te açılan Ankara-Sivas YHT Hattı'nın iki yılı geride bıraktığını ifade etti.

Hatta günde karşılıklı 2'şer sefer gerçekleştirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Ankara-Sivas hattımızla açıldığı günden bu yana 1 milyon 660 bin 176 yolcumuza YHT hızı ve konforuyla hizmet verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, hattı 405 kilometre olarak inşa ettiklerini, hat kapsamında 66,1 kilometrelik 49 tünel ve 27,4 kilometrelik 49 viyadük yaparak zorlu coğrafi koşullarda büyük bir mühendislik başarısına imza attıklarını kaydetti.

İstanbul-Sivas hattında 554 bin 755 kişi taşındı

Ankara-Sivas hattında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli istasyonlarının bulunduğunu hatırlatan Uraloğlu, 4 Mayıs 2024 itibarıyla Sivas-İstanbul hattında da aktarmasız seferlerin başladığını bildirdi.

Uraloğlu, bu seferlerin günde 1 geliş-1 gidiş şeklinde gerçekleştirildiğini aktararak, şu bilgiyi verdi:

"YHT'ler Sivas-İstanbul hattında Yıldızeli, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye, İzmit, Pendik, Söğütlüçeşme'de duruyor. Bu hattımızda da bugüne kadar toplam 554 bin 755 yolcumuz seyahat etti. YHT ağını sadece doğrudan hatlarla değil, kombine taşımacılık yöntemiyle de büyüttük. 25 Ekim 2024 itibarıyla Tokat'ı da sistemimize dahil ettik. Tokat'tan Yıldızeli İstasyonu'na otobüs aktarmasıyla bağlantı sağlıyoruz. Böylece Tokat-Ankara hattında günde karşılıklı 4, Tokat-İstanbul hattında ise günde karşılıklı 2 sefer olmak üzere toplam 6 sefer gerçekleştiriyoruz. Sivas- Malatya Bölgesel Treni ile İstanbul-Malatya arasında YHT bağlantılı kombine taşımacılığını da devreye aldık."