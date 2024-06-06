(ANKARA) - Suriye'de PKK-YPG kontrolündeki bölgelerde yapılması planlanan seçimler ertelendi - Son Dakika
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(ANKARA) - Suriye'de PKK-YPG kontrolündeki bölgelerde yapılması planlanan seçimler ertelendi

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG kontrolündeki bölgelerde 11 Haziran'da yapılması planlanan seçimler ertelendi. Ankara'nın sert tepkisine neden olan seçimler Ağustos ayına ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Güler, teröristan kurulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. MGK bildirisinde de fırsat verilmeyeceği belirtildi. ABD Dışişleri ise adil, serbest ve şeffaf bir seçim ortamının olmadığını ifade etti.

06.06.2024 12:36
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(ANKARA) - Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK- YPG kontrolündeki bölgelerde 11 Haziran'da yapılması planlanan seçimler ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta Efes Tatbikatı'nda "Türkiye güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyecektir" sözleriyle Türkiye'nin tavrını dile getirdiği seçimler ikinci kez ertelendi.

Ankara'nın sert tepkisine neden olan ve Suriye'nin kuzeyinde ABD güçlerinin desteğiyle YPG'nin etkili olduğu Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin'in Şehba bölgelerinde yapılması planlanan seçim Ağustos ayına ertelendi. Seçimlerin daha önce 30 Mayıs'ta yapılacağını duyuran ancak daha sonra 11 Haziran'e ertelendiğini ilan eden terör örgütü PKK kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri, bir kez daha erteleme ilan etti ve seçimlerin Ağustos ayında yapılacağını duyurdu.

Erdoğan "Teröristan kurulmasına izin vermeyeceğiz" dedi

Ankara'nın meşru görmediği seçime ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EFES-2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde yaptığı konuşmada, gelişmeleri takip ettiklerini belirterek; "Terör örgütünün halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz. Daha önce de bu konudaki politikamızı çok net ortaya koyduk. Türkiye güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyecektir. Oldubittiler karşısında ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten yine çekinmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Güler "Herhangi bir oldubittiye izin vermeyeceğiz" açıklaması yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise ABD merkezli AP haber ajansına verdiği röportajda söz konusu seçimlere ilişkin "Böyle bir durumu kabul etmek mümkün değil. Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden sözde seçim çalışmaları bölgedeki barış ve huzuru olumsuz etkileyecektir. Ulusal güvenliğimize ve komşularımızın toprak bütünlüğüne zarar verecek herhangi bir oldubittiye izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Haberde, Güler'in seçimlere devam edilmesi halinde Türkiye'nin atabileceği adımlar konusunda ayrıntılı bilgi vermediği belirtildi.

MGK bildirisinde de "fırsat verilmeyecek" vurgusu yapıldı

Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Mayıs tarihindeki toplantısının ardından yayınlanan bildiride de sürece karşı Ankara'nın tepkisi şu ifadelerle vurgulanmıştı:  "Irak ve Suriye'de gasp ettiği toprakları terör yuvası haline getiren PKK-KCK-PYD-YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceği, milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verimeyeceği vurgulanmıştır."

Arap aşiretler seçimi reddetti

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi de 3 Haziran'da Halep'in kuzeyinde düzenlenen konferans ile tepki göstermişti. Konferansta, "PKK milisleri tarafından işgal edilen bölgelerde sözde seçimlerin yapılmasını" reddettikleri ilan edilmişti.

ABD Dışişleri: Adil, serbest ve şeffaf bir seçim ortamı yok

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 30 Mayıs 2024 tarihinde yaptığı günlük basın brifinginde Suriye'de adil, serbest ve şeffaf bir seçim ortamının bulunmadığını ifade etmişti.

Terör örgütü YPG'nin eş başkanı Salih Müslim ise 2 Haziran'da yaptığı bir açıklamada, "Türkiye seçimlere karşı aşırı tahammülsüzlük sergiliyor ancak Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi seçimleri kesinlikle gerçekleştirecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel (ANKARA) - Suriye'de PKK-YPG kontrolündeki bölgelerde yapılması planlanan seçimler ertelendi - Son Dakika

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