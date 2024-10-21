Ankara, Toprak Razgatlıoğlu'nun Şampiyonluğunu Dev Ekrandan Kutladı

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(ANKARA)- Ankara'da motosiklet tutkunları, "2024 Dünya Superbike Şampiyonası"nda Dünya Şampiyonu olan Milli Motosiklet Sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nu, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'na kurulan dev ekranlardan izledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporu ve sporcuyu destekleyen projeleri hata geçirmeye devam ediyor. Başkentli motosiklet tutkunları, "2024 Dünya Superbike Şampiyonası"nda Dünya Şampiyonu olan Milli Motosiklet Sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nu Atatürk Orman Çiftliğine kurulan dev ekranlardan izledi.

Yarışmayı kentteki motosiklet dernek temsilcileri, kulüp başkanları, yöneticiler ve sporseverler AOÇ'ye kurulan dev ekranlardan izledi.

Sezonun 12. ve son yarışı İspanya'nın 4,4 kilometre uzunluğuna sahip Circuito de Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi. Toprak Razgatlıoğlu, geçirdiği kaza sonrası ilk kez ülkeye şampiyonluğu tattırdı.

Yarışmayı izlemeye gelenler, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi;

Sinan Çetin - Motosiklet Federasyonu İl Temsilcisi: "Toprak Razgatlıoğlu'nun kazadan sonraki ilk şampiyonluk yarışıydı. Şampiyonluğu bize tattırdı ve dünya şampiyonu oldu. Mansur Başkanın sayesinde motor sporseverler, kulüp başkanları, dernek başkanları ve üyeleri burada dev ekrandan milli gururu izlemek istedi."

-Birsen Özkaraca: "Kendimde bir sporcu olarak eşimle birlikte takip ediyorum. Toprak bu yıl gururumuz oldu. Ankaradaki sporseverleri bir araya getirdiği için Mansur Başkan'a teşekkür ediyoruz."

Ogün Denktaşçı - MOT Ankara Yöneticisi: "Bu şampiyonluğu toprağın yanındaymış gibi paylaşıyoruz. Bilinçli motor kullanmaya yönelik gençleri heveslendiriyor. Bu işin spor olduğunu ve eğitim alarak kullanıldığını toprak bize göstermiş oldu. Türkiye'de ilk kez motosiklet yarışının yayınlandığı görüyorum. Bu bile bir başlangıç olduğunu gösteriyor. Onu rol model alarak gençlerin kendini geliştirerek ülkemize şampiyonluk getireceğine inanıyorum."