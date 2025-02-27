Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı Başladı - Son Dakika
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Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı Başladı

Ankara Ticaret Odası'nın destekleriyle düzenlenen 'Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı' (Capital of Fashion-COF'25) açıldı. ATO Başkanı Gürsel Baran, fuarın tekstil sektörü için önemli fırsatlar sunduğunu ve Ankara'yı tekstil alanında ülkenin merkezi yapma kararlılığını vurguladı.

27.02.2025 11:20
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(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) da destekleriyle bu yıl ikinci kez kapılarını açan "Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı" (Capital of Fashion-COF'25), hazır giyim ve tekstilde dünyanın önde gelen markalarını bir araya getirdi. Fuarın açılında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'da kurulması planlanan "Tekstil Kent" projesine değinerek, "'Tekstil Kent' şehrimize ve ekonomimize büyük katkılar sağlayacaktır. Ankara'yı tekstil ve hazır giyimde de ülkemizin başkenti yapmaya kararlıyız" dedi.

Moda sektörünün en büyük buluşmalarından "Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı-COF'25", Ankara Ticaret Odası'nın 2 No'lu Konfeksiyon-Hazır Giyim-Triko ve 17 No'lu Tekstil-Tuhafiye-Mefruşat Meslek Komiteleri'nin de katkılarıyla, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) ve REM Fuar Organizasyon iş birliğinde ATO Congresium'da dün başladı.

ATO Başkanı Gürsel Baran'ın açılış konuşması yaptığı fuarda, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Akbaba ve Rem Fuar Organizasyon Başkanı Remzi Çayır da konuşma gerçekleştirdi.

"Bu yıl başarıyı daha da ileriye taşıyacağız"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, konuşmasında fuarın sektör için taşıdığı öneme vurgu yaparak, "Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen fuar son derece başarılıydı. Yüzden fazla marka, 40'tan fazla ülke ve 500'e yakın alım heyeti katılım gösterdi. Hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen firmalarla önemli iş bağlantıları kuruldu. Bu yıl başarıyı daha da ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

Küresel ticarette yaşanan sıkıntılara değinen Baran, son yıllarda ihracatta yaşanan dalgalanmalara rağmen sektörün potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. Baran, "Hem dünyada hem de ülkemizde zorlu bir süreçten geçiyoruz. Geçtiğimiz yıl ihracatta bir miktar gerileme oldu ancak tekstil sektörü hala güçlü. Bir önceki yılda tekstilde 9.4 milyar dolar, hazır giyimde 17.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl da tüm sıkıntılara rağmen bu rakamları artırmak için çalışacağız. Ankara'yı tekstil ve hazır giyimde de ülkemizin başkenti yapmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"Nihayetinde kazanan Ankara olacak"

Baran, Ankara'da kurulması planlanan "Tekstil Kent" projesine de değinerek, Ankara Ticaret Odası'nın bu konuda destek verebileceğini belirtti. Baran, "Tekstil Kent'in şehrimize ve ekonomimize büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Ankara Ticaret Odası olarak bu projede üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yol haritamızı belirleyerek sektörümüzün geleceği için birlikte hareket edeceğiz. Nihayetinde kazanan Ankara olacak" dedi.

Ankara'ya uluslararası fuar alanı kazandırmaya ilişkin yürüttükleri çalışmalara da değinen Baran, "Ankara'ya gerçek anlamda yakışır, uluslararası standartlarda bir fuar alanı kazandırmak için büyük çaba içerisindeyiz. Bu konuyla yakından ilgileniyoruz ve en kısa sürede çözüm üretmek için çalışıyoruz. Fuar altyapısını güçlendirdiğimizde, Ankara'nın tekstil ve hazır giyimde uluslararası rekabet gücünü daha da artıracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Akbaba da fuarın ulusal ve uluslararası rekabet açısından büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, Ankara'nın hazır giyim ve moda sektöründeki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalıştıklarını belirtti. Tekstil Kent'in Ankara'nın istihdamına ve ihracatına büyük katkı sağlayacağını belirten Akbaba, "Tekstil Kent, yalnızca üretimi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda ulusal markalarımızın ve tasarımcılarımızın dünya arenasında daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Moda fuarının açılışında, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, ATO'nun 2 No'lu Konfeksiyon, Hazır Giyim, Triko Meslek Komitesi ve 17 No'lu Tekstil-Tuhafiye-Mefruşat Meslek Komitesi Üyeleri ile sektör temsilcileri de yer aldı.

Başkent'in yerleşik markalarının katılımıyla gerçekleşen fuar, 28 Şubat'a (yarın) kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı Başladı - Son Dakika

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