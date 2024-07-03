Ankara Üniversitesi 2023-2024 Mezunları Yeni Hayatlarına Adım Attı - Son Dakika
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Ankara Üniversitesi 2023-2024 Mezunları Yeni Hayatlarına Adım Attı

Ankara Üniversitesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı mezunları, Beşevler Kampüsü'nde düzenlenen törenle yeni hayatlarına adım attı. Törene Ankara Üniversitesi Rektörü, Ankara Valisi ve diğer yetkililerin yanı sıra akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Tören, piyano ve yan flüt dinletisi ile başladı. Rektör, mezunlara hitaben yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilerin gelecekte başarılı olacaklarına inandığını belirtti. Törenin sonunda birinci olan öğrencilere plaket ve diplomaları verildi ve mezunlar, güvercinleri uçurarak ve keplerini atarak mezuniyetlerini kutladılar.

03.07.2024 17:53
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Ankara Üniversitesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı mezunları yeni hayatlarına düzenlenen törenle adım attı.

Beşevler Kampüsü'ndeki mezuniyet törenine Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Valisi Vasip Şahin, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törene piyano ve yan flüt dinletisi ile başlandı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Ünüvar törende yaptığı konuşmada, "Sevgili velilerimiz; emanetinizi, emanetimiz olarak gördük. Hamdolsun, bugün birbirinden güzide yüksekokul ve fakültelerimizden on binin üzerinde mezunumuzu görmenin gururunu yaşıyoruz. Burada mezun ettiğimiz çocuklarımız en az Merih Demiral kadar gayretli en az Mert Günok kadar dikkatli olacaklar." dedi.

Törende birinci olan fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencilerine plaket ve diplomaları verildi.

Öğrenciler törenin sonunda, Ankara Üniversitesinin mezuniyet töreni sembolü olarak, ellerindeki güvercinleri uçurduktan sonra, keplerini attılar.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi 2023-2024 Mezunları Yeni Hayatlarına Adım Attı - Son Dakika

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