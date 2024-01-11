 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde öğrenciler saldırıya uğradı, sınavlara giremediler - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde öğrenciler saldırıya uğradı, sınavlara giremediler

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde, Siyasal Bilgiler ve İletişim fakültelerinin bulunduğu alanda 'ülkücü' oldukları iddia edilen bir grubun bazı öğrencilerin sınava girmesini engellediği öne sürüldü. Güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü\'nde öğrenciler saldırıya uğradı, sınavlara giremediler
11.01.2024 - 18:59,  Güncelleme: 19:02
Abone Ol

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde sınava girmek isteyen öğrenciler bir grubun saldırısına uğradıklarını, bu nedenle sınavlara giremediklerini öne sürdü. Güvenlik görevlileri grupları uzaklaştırdı. Bir öğrencinin, "Burada öğrenciler sınavına giremiyor, eğitim hakkımız engelleniyor. Can güvenliğimiz tehlikede" demesi dikkat çekti.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde, Siyasal Bilgiler ve İletişim fakültelerinin bulunduğu alanda "ülkücü" oldukları iddia edilen bir grubun bazı öğrencilerin sınava girmesini engellediği öne sürüldü. Kampüste bu durumun iki gündür sürdüğü belirtilirken; zaman zaman gruplar arasında masa, sandalye, taş, şişe atılması görüntülere yansıdı. Araya giren üniversite güvenlik görevlileri iki grubu birbirinden uzaklaştırdı.

Görüntülerde, bir öğrencinin, "Burada öğrenciler sınavına giremiyor, eğitim hakkımız engelleniyor. Can güvenliğimiz tehlikede" demesi dikkat çekti. Bazı öğrenciler de bu sırada "SBF, Cebeci faşizme mezar olacak" sloganları attı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Ankara Üniversitesi, Saldırı, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde öğrenciler saldırıya uğradı, sınavlara giremediler - Son Dakika


18:50
Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16
Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04
Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48
Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak

Son Dakika
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50 Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16 Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04 Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48 Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43 Otoyolda ters yöne giren otomobil kilometrelerce ilerledi
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 19:19:12. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde öğrenciler saldırıya uğradı, sınavlara giremediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement