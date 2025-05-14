Ankara Üniversitesi\'nde Deprem Tatbikatı Yapıldı

Ankara Üniversitesi'nde deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yapılan tatbikatta senaryo gereği deprem olması üzerine tahliye sirenleri çaldı.

Bu sırada binada bulunan bazı kişiler, üniversite görevlileri tarafından tahliye edildi.

Kısa sürede bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Search and Rescue Arama Kurtarma (SAR), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Arama Kurtarma (ANDA) ekipleri geldi.

Binaya giren ekipler, katlarda mahsur kalanları kurtardı, yaralıları bina dışına kurulan makara sistemiyle güvenli şekilde tahliye etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere gönderildi.

Tatbikat hakkında konuşan Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Orhan, senaryo kapsamında öğrencilerin başarıyla tahliye edildiğini belirtti.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Orhan, "Depremden önce yaptığımız tatbikatlarla depreme her an hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Tatbikat, toplanma alanında yapılan bilgilendirme konuşmalarıyla sona erdi.