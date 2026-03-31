Ankara Üniversitesi'nden Güneş Enerjisi Yatırımı
Ankara Üniversitesi'nden Güneş Enerjisi Yatırımı

31.03.2026 13:56
Ankara Üniversitesi, Çankırı'da 53,4 MW güneş enerjisi santrali kurarak enerji ihtiyacını yenileyerek karşılayacak.

Ankara Üniversitesi, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Çaparkayı köyünde hayata geçirdiği 53,4 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali (GES) ile kampüslerinin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlayacak.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın dört bir yanına yayılmış fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu ve hastanelere sahip Ankara Üniversitesinin, yaklaşık 1 yıl önce Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Çaparkayı köyünde inşaatına başlanan 53,4 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santralinde son aşamaya gelindi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, rektör yardımcıları ve ilgili bazı yöneticilerle şantiyeyi ziyaret ederek, yakın zamanda üretime başlaması planlanan santral ile ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

"Türkiye için çok kıymetli bir yatırım"

Ünüvar, burada yaptığı açıklamada, 3 yıl önce başlayan hayalin, bugün kurulan santral ile gerçeğe dönüştüğünü belirtti.

Bunun Ankara Üniversitesi için çok kıymetli bir yatırım olduğunu vurgulayan Ünüvar, "Sadece Ankara Üniversitesi için değil, aslında Türkiye için çok kıymetli bir yatırım. İnsanlık için de kıymetli bir yatırım." ifadesini kullandı.

Rektör Ünüvar, insanlığın günümüzde daima temiz enerjinin peşinde koştuğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Zira insanlık, fosil yakıtların dünya üzerindeki kirlilik yapıcı etkisinden kurtulmak istiyor ve güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından istifade etmek istiyor. Ankara Üniversitesi bu proje ile enerji ihtiyacını temiz enerjiden sağlamış olacak ve üniversitenin enerji maliyeti sıfırlanmış olacak. Panellerin kurulumu tamamlandı. İnşallah çok yakında faaliyete geçecek. Bu güneş enerjisi santralini hem üniversitemize hem ülkemize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Çok gurur verici bir yatırım."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Girişim Elektrik Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Beril Harmanlı ise Ankara Üniversitesinin bu proje ile enerjisini yenilenebilir enerjiden sağlayan nadir üniversitelerden biri haline geldiğini, hatta bu ölçekte enerji sağlayan tek üniversite olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Şabanözü, Türkiye, Çankırı, Enerji, Güncel, Rektör, Güneş, Son Dakika

Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın’dan acı haber Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın'dan acı haber
Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza
Tanju Özcan’ın tutukluluğuna devam kararı verildi Tanju Özcan'ın tutukluluğuna devam kararı verildi
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

13:48
Savaşta korkulan oluyor Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu’ya ulaştı
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı
13:41
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
13:06
Rusya, ABD’nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
