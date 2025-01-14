Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı - Son Dakika
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Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, AA\'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

14.01.2025 13:17
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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ünüvar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisini çok yerinde bulduğunu söyleyen Ünüvar, "Seneye de özgür Gazze başlığı açılmasını diliyorum." dedi.

Bu kategoride, Emin Sansar'ın, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinden sonra başkent Şam'da bulunan Emevi Camisi'nin duvarında yer alan Hafız Esed'in adının halk tarafından söküldüğü "İsmi silinirken" fotoğrafını seçen Ünüvar, "Özgürlüğün sadece insanları değil, aynı zamanda eserleri de özgürleştirdiğini ifade eden çok manidar bir fotoğraf." değerlendirmesinde bulundu.

Ünüvar, "Doğal Yaşam ve Çevre"de, Lukas Kabon'un, Çekya'da, ülke genelinde birçok bölgede etkili olan sel nedeniyle 10 binden fazla kişinin tahliye edildiği, Jesenik'te mahsur kalan bir kedinin ekipler tarafından kurtarıldığı anı gösteren "Kurtarılan can" adlı fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın, "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelenlerin Galata Köprüsü'nde dev Filistin bayrağıyla yürüyüş yapmasına ilişkin "Her yer Filistin" fotoğrafını oylayan Ünüvar, "Türk insanının Gazze'ye ve Filistin'e hassasiyetini ifade eden bu kareyi ben yılın karesi olarak seçiyorum." diye konuştu.

Prof. Dr. Ünüvar, "Günlük Yaşam" kategorisinde ise İsa Terli'nin, İstanbul'da yarım ay, Büyük Çamlıca Camisi ve Galata Kulesi'ni konu alan "7 tepe, 5 minare, 1 kule" isimli karesine oy verdi.

"Spor" kategorisindeki fotoğraflar arasından tercih yapmakta zorlandığını ve Beşiktaşlı olduğunu dile getiren Ünüvar, Hakan Akgün'ün "Kartallar" isimli fotoğrafını oyladı.

AA çalışanlarını tebrik eden Ünüvar, Anadolu Ajansının İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" isimli kitabının da çok önemli bir çalışmanın sonucu olduğunu vurguladı.

Rektör Ünüvar, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Ajansının bu coğrafyadaki en kıymetli sıfat olan merhameti öne çıkardığını da görüyorum. Merhamet bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz kelime gerçekten. Yangından kurtarılmış bir keçi ya da bir kedi, saldırıya uğramış bir ortamdan bir çocuğun kurtarılması ya da özgürlüğüne kavuşan kadınların, çocukların, gençlerin sevinç gösterisi, aslında hepsi merhametin ortaya koyduğu kareler."

Fotoğraf oylaması, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika

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