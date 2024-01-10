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Ankara Valisi Vasip Şahin, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Ankara Valisi Vasip Şahin, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, basının demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, gazetecilerin önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini vurguladı. Vali Şahin, halkın gözü kulağı olan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile görev yapan tüm basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutladığını ifade etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
10.01.2024 - 10:53,
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Ankara Valisi Vasip Şahin, "Halkımızın gözü kulağı olan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile görev yapan ve milletimizin ortak sesi olan tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Vali Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından basın ve medyanın, aynı zamanda kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayan düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkin araçları olduğunu belirtti.

Gazetecilerin, kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi, tarafsız haber yapılması, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra ettiğini vurgulayan Şahin, gazetecilerin günün her saatinde ve zor şartlarda çalışarak önemli bir kamu görevini yerine getirdiklerini ifade etti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ülkemizde, bölgemizde ve ilimizdeki gelişmelerin doğru şekilde algılanıp yorumlanması ve halkımızın bilgilendirilmesinde yerel basının da, ulusal basının da etkin bir rolü bulunmaktadır. Bu vesileyle halkımızın gözü kulağı olan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile görev yapan ve milletimizin ortak sesi olan tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyorum."

Kaynak: AA
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