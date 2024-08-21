Ankara ve Bolu Valileri Orman Yangını Bölgesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Ankara ve Bolu Valileri Orman Yangını Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

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Ankara Valisi Vasip Şahin ve Bolu Valisi Erhan Kılıç, Kızılcahamam ilçesinde başlayan orman yangınıyla ilgili bölgede incelemelerde bulundu. Valiler, yangının insan kaynaklı olduğunu düşündüklerini belirtti.

21.08.2024 17:49
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'İNSAN KAYNAKLI ÇIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Ankara Valisi Vasip Şahin ile Bolu Valisi Erhan Kılıç, Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde başlayıp, Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçrayan orman yangını ile ilgili bölgede incelemelerde bulundu. Ankara Valisi Şahin, alevlerin rüzgarın da etkisiyle yayıldığını belirterek, "Ekipler kuvvetli bir şekilde burada. 6 helikopter, iş makineleri ile yangına hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. İnşallah kısa zamanda yangının önüne geçilir. Buradaki yangın daha çok mera ve ot yangını şeklinde. Arazi daha çok meşeden oluşuyor. Meşe de yangına dayanıklı bir ağaç türü. Dolayısıyla ağaç yangınımız çok fazla olmadı. Fakat otlardan ve rüzgardan dolayı yayılan bir yangın söz konusu. Helikopterlerimizle havadan, itfaiye ve iş makineleri ile karadan olmak üzere yangını söndürülme çalışmaları devam ediyor. Yangının neden çıktığına dair net olarak bir şey söylemek mümkün değil. Ancak insan kaynaklı çıktığını düşünüyoruz. Bunların tespiti yapılacak" diye konuştu.

'BOLU'DA 65 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ'

Bolu Valisi Erkan Kılıç ise "Demirler köyünde yaşayan 65 kişi tahliye edilerek güvenli bölgeye alındı. Yangına hızlı müdahale edildi. Yangının, Demirler köyündeki evlere sıçramasını, birkaç metre kala AFAD ve itfaiye ekipleri önledi. Akabinde hemen güvenlik görevlileri ile birlikte o bölgedeki vatandaşları uzaklaştırdık. Şu anda bulunduğumuz alan, otluk bir alan ancak Gerede kısmı ağaçlık bir alan. Müdahale için civar illerden takviye istendi. Devletin bütün kurum ve kuruluşları burada. Bu yangını söndürmek için herkes var gücü ile çalışıyor" dedi.

Ankara ve Bolu Valileri Orman Yangını Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara ve Bolu Valileri Orman Yangını Bölgesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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