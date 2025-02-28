Ankara Zabıtası Ramazan Denetimlerini Artırdı - Son Dakika
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Ankara Zabıtası Ramazan Denetimlerini Artırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Ramazan ayı öncesi gıda güvenliği ve fiyat denetimlerini sıklaştırdı. Fırın, pastane, market ve lokantalarda yapılan kontrollerde sağlık kuralları ve fiyat etiketleri denetleniyor.

28.02.2025 15:30
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayı öncesi kent genelinde denetimlerini artırdı. Gıda güvenliği, temizlik, ruhsat, etiket ve fiyat denetimlerini sıklaştıran Ankara Zabıtası; Tarihi Ankara Hali, süpermarket, fırın, lokanta ve pastanelerde kontroller yapıyor.

ABB Zabıta Daire Başkanlığı, Ramazan ayının gelmesiyle kent genelinde özellikle fırın, pastane, süpermarket, grossmarket, lokanta ve Tarihi Ankara Hali'ne yönelik yapılan kontrollerde temizlik, gramaj, ruhsat ve fiyat etiketi denetimleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşları yanıltacak fiyat farklılıklarının önüne geçmek için reyonlarda yer alan ürünlerin etiket fiyatıyla, kasadaki fiyatlar da ekipler tarafından karşılaştırılıyor.

Kurallara uymayan iş yerlerine yaptırım uyarısı

İş yerlerinin sağlık kurallarına uyup uymadığını, gıda maddelerinin satışa sunulma aşamalarını inceleyen ekipler, kontrollerde işletme sahiplerinin eksikliklerini tutanakla bildiriyor. Gerekli yasal mevzuata uymayan ve uyarıları dikkate almayan işletmelere ise çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.

Ramazan ayı boyunca ve bayramda vatandaşların sıklıkla tercih ettiği iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştıran Ankara Zabıtası; mezarlık, park ve meydanlarda seyyar satıcı, dilenci ve çevreye rahatsızlık verenlere yönelik kontrollerini de sürdürüyor.

Başkent 153 vatandaşların ihbarlarını bekliyor

Zabıta Şube Müdürü Mehmet Mızrak, gıda ürünlerinin vatandaşlara sağlıklı şekilde ulaşması için gıda üretim ve satış merkezlerini devamlı kontrol altında tuttuklarını söyledi. Mızrak, ekiplerin vatandaşın güvenliği ve huzuru için 24 saat esasına dayalı görev yaptığını vurguladı. Mızrak, "Ramazan ayı öncesi ve devamında tüketici haklarının korunması kapsamında etiket kontrolü ve hijyen olmak üzere şehrimiz içinde hal, market, manav ve kasap gibi iş yerleriyle ilgili denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız, karşılaştığı olumsuzlukları Başkent 153 aracılığıyla bizlere iletebilirler" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Zabıtası Ramazan Denetimlerini Artırdı - Son Dakika

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