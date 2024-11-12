Anne Hastanede Tedavi Altında

RAHATSIZLANAN ANNE HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI
İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu 5 çocuğun hayatını kaybettiği yangından sonra anne Melisa Akcan, çocukların kaldırıldığı Selçuk Devlet Hastanesi'nde fenalaşarak tedaviye alındı. Anne Akcan'ın tedavisinin ardından ifadesinin alınması için emniyete götürüleceği öğrenildi.
Öte yandan, hayatını kaybeden 5 çocuğun cenazeleri ise İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Burak UÇAR/ İZMİR,
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