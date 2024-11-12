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Anne Hastanede Tedavi Altında

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Selçuk'ta 5 çocuğun ölümüne yol açan yangının ardından anne hastaneye kaldırıldı.

12.11.2024 00:49
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RAHATSIZLANAN ANNE HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu 5 çocuğun hayatını kaybettiği yangından sonra anne Melisa Akcan, çocukların kaldırıldığı Selçuk Devlet Hastanesi'nde fenalaşarak tedaviye alındı. Anne Akcan'ın tedavisinin ardından ifadesinin alınması için emniyete götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden 5 çocuğun cenazeleri ise İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Burak UÇAR/ İZMİR,

Anne Hastanede Tedavi Altında
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Anne Hastanede Tedavi Altında - Son Dakika

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