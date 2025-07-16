Anne ve Torununu Öldüren Sanığın Duruşması Başladı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, geçen sene kızı Merve Karabaş ile torunu Ata Alp Karabaş'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Osman Nuri K., tanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyetinin söz verdiği sanık Osman Nuri K., savunmasında, "Olaydan dolayı pişmanım. Söyleyecek bir şeyim yoktur." dedi.

Kızı Merve Karabaş'a yönelik herhangi bir tehditte bulunmadığını anlatan tutuklu sanık, şunları söyledi:

"Yaklaşık 10 yıldır kızımla görüşmüyordum. Aramızda bir kırgınlık dargınlık oldu. Devamlı yurt dışında çalıştığım için böyle bir dargınlık oldu. Karım Hatice'yi evlatlarımla neden görüştürmüyorum bilmiyorum. 16 Mayıs'ta eşim Hatice ile görüşmek için Eskişehir'e geldim, yanımda silah yoktu. 12 Haziran'da konuşmak için yine Eskişehir'e geldim, yanımda neden silah getirdiğimi hatırlamıyorum. Kızıma kaç kez ateş ettiğimi bilmiyorum. Yanındaki torunumu görmedim, kesinlikle ona ateş etmedim. Kaçarken çocuğa ateş etmedim, onu görmedim."

Öldürülen Merve Karabaş'ın eşi Ahmet Karabaş ise kayınpederi Osman Nuri K'nin olaydan yaklaşık bir ay önce evlerinin önüne geldiğini, kayınvalidesi Hatice K. ile görüşmek istediğini dile getirdi.

Hatice K'nin Osman Nuri K. ile görüşmek istemediğini anlatan Karabaş, şöyle konuştu:

"Sanık canına kıyacağına ve Hatice Hanım'ı öldüreceğine dair sözler söylüyordu. 'Eğer Hatice'yle beni görüştürmezseniz seni ve Merve'yi öldürürüm' şeklinde yüzüme bir söz söylemedi. Olaydan 2-3 gün kadar önce 'Alaattin' denen bir kişi Hatice Hanım ile görüşmüş, sanığın Merve ve Ahmet'i öldüreceğini söylediğini bize söyledi. Ben bunu bu şekilde duydum. O haberleri Hatice Keskin bize söylüyordu. Eskişehir'e gelince biz kendisine yeni hat almıştık, eski hattı da açıktı, kimlerle görüştüğünü bilmiyorum, evimin bu kadar kolay bulunması benim kafamda şüphe uyandırdı, şikayetçiyim."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, beyanı alınamayan müşteki ve tanıkların diğer celsede hazır hale getirilmesine karar verip duruşmayı 22 Ekim'e erteledi.

Olay

Osmaniye'den kente gelen Osman Nuri K, 13 Haziran 2024'te, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinden çocuğuyla çıkıp iş yerine gitmek için otomobiline binen kızı Merve Karabaş'ı (31) ve uzaklaşmaya çalışan torunu Ata Alp Karabaş'ı (7) tabancayla ateş ederek öldürmüştü.

Ekiplerce yapılan incelemede, anne ve oğlunun sırtlarına ikişer kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmişti.