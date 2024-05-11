Anneler Günü'nde herkes annesini hatırlarken o oğlunu özlüyor - Son Dakika
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Anneler Günü'nde herkes annesini hatırlarken o oğlunu özlüyor

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Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından 11 Ağustos 2017 tarihinde evinin önünde teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, 6 yıldır Anneler Günü'nü hüzünlü geçiriyor. Oğlu Eren'i özleyen Ayşe Bülbül, onun çiçek toplama geleneğini ve özlediği anları anlattı.

11.05.2024 10:50
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Anneler Günü'nde herkes annesini hatırlarken o oğlunu özlüyor

Her yıl Anneler Günü'nde o Eren Bülbül'ü kaybetmenin hüznünü yaşıyor

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından 11 Ağustos 2017 tarihinde evinin önünde teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, 6 yıldır Anneler Günü'nü hüzünlü geçiriyor.

Son 6 yılda Anneler Günü Eren'siz geçiren Ayşe Bülbül, yarasının kabuk bağlamadığını aksine sürekli kanadığını belirterek "Eren evimizin üst tarafına çıkar eline ne çiçek gelirse toplardı. Gecekonduda önüme diz çökerek 'Annem ne iyi çiçeklere layıksın ama biliyorsunuz ki benim param yok kırdan bayırdan çiçekler topladım getirdim' derdi. O kirli ellerinden sarılıp öperdim. O çiçekleri özledim" dedi.

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 günü terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Anneler Günü'nü hüzünlü geçiriyor. Oğlu Eren Bülbül'ün mezarını başında duygusal anlar yaşayan Ayşe Bülbül, "Benim evladım daha çocuktu. Oğlumun okula gitmesi, karne günü, anneler günü, doğum günü bunlar Eren şehit edildikten sonra hep anılma gününe döndü. O günler benim için hep buruk geçiyor. Bir anne için o kadar zor ki. Ama bilmeyen bir anne zor anlar. Bu acı ve hüzün bunlar dile getirilecek şeyler değil ama yapacak bir şey yok" diye konuştu.

"Bu özel günlerde yıkılıyoruz, üzülüyoruz"

Tüm şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladığını ifade eden Ayşe Bülbül, "Benim evlatlarımın demir bir lirası yoktu cebinde. Cebinde para olmayan bir evlattan anne o gün nasıl çiçek beklesin. Benim evlatlarım özellikle de Eren evimizin üst tarafına çıkar eline ne çiçek gelirse toplardı. Gecekondu da önüme diz çökerek 'Annem ne iyi çiçeklere layıksın ama biliyorsunuz ki benim param yok kırdan bayırdan çiçekler topladım getirdim' derdi. O kirli ellerinden sarılıp öperdim. O çiçekleri özledim. Çiçeğini verdikten sonra işine tekrar dönerdi. Bu özel günlerde yıkılıyoruz, üzülüyoruz. Tüm şehit annelerinin bu gününü kutluyorum. Hepsinin ellerinden, yanaklarından öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Anneler Günü\'nde herkes annesini hatırlarken o oğlunu özlüyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Anneler Günü'nde herkes annesini hatırlarken o oğlunu özlüyor - Son Dakika

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