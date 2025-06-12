Anne katili evladın ilk ifadesi! O sözleri duyunca dehşet saçmış - Son Dakika
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Anne katili evladın ilk ifadesi! O sözleri duyunca dehşet saçmış

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Anne katili evladın ilk ifadesi! O sözleri duyunca dehşet saçmış
12.06.2025 13:02
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Anne katili evladın ilk ifadesi! O sözleri duyunca dehşet saçmış
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Adana'da tartıştığı annesi Zukaa Mahmoud'u, çalıştığı kebapçıda bıçaklayarak öldürdükten sonra saklandığı evde yakalanan Ali Daaboul, adliyeye sevk edildi. Mahmoud'un, birlikte yaşadığı oğlu Daaboul ile hamile gelini H.Y.'nin evden ayrılmasını istediği için tartıştıkları ortaya çıktı.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde 11 Haziran'da meydana gelen olayda, bir kebapçıda bulaşıkçı olarak çalışan 5 çocuk annesi Zukaa Mahmoud, sabah erken saatte evden çıkıp, iş yerine gitti. Mahmoud temizlik yaparken, kısa süre sonra iş yerine tekstil işçisi oğlu Ali Daaboul geldi. Çıkan tartışmada tezgahtaki bıçağı alan Daaboul, annesini defalarca bıçakladı. Göğüs ve boğazına aldığı 4 bıçak darbesiyle yaralanan Zukaa Mahmoud kanlar içinde yere yığılırken, Ali Daaboul kaçarak uzaklaştı. Çağırılan sağlık ekipleri, Mahmoud'un hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYETTEN ÖNCE TELEFONDA TARTIŞMIŞLAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Sümer Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polis, Ali Daaboul'u yakaladı. Yapılan araştırmada, Zukaa Mahmoud'un, birlikte yaşadığı gelini H.Y. ve oğlu Ali Daaboul'un evden ayrılmalarını istediği ortaya çıktı. Olay sabahı hamile eşi H.Y.'yi kontrol için hastaneye götüren Ali Daaboul'un, telefonda annesiyle tartıştığı, cinayetin de bu nedenle işlendiği bildirildi.

Annesini öldüren adamın ilk ifadesi ortaya çıktı

"CİNAYETİ BİR ANLIK ÖFKEYLE İŞLEDİM'"

Emniyete götürülen Ali Daaboul, ifadesinde, "Annem, hamile eşimle evi terk etmemi istiyordu. Bu nedenle bir süredir aramız bozuktu. O sabah telefonda tartışınca kendimi kaybettim. Cinayeti bir anlık öfkeyle işledim" dedi. İşlemleri tamamlanan Daaboul, adliyeye sevk edildi. Mahmoud'un cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi.

Annesini öldüren adamın ilk ifadesi ortaya çıktı

MOTOSİKLETLE GİDERKEN KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan Ali Daaboul'un, annesinin yanına giderken motosikletle caddeden geçtiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Annesini öldüren adamın ilk ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne katili evladın ilk ifadesi! O sözleri duyunca dehşet saçmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan ergezer :
    ANAYASA MAHKEMESİ AKP YE KAPATMA DAVASI AÇMALIDIR BU MİLLET SENİN YENİ TÜRKİYE GÜÇLÜ TÜRKİYE Nİ İSTEMİYOR BU MILLET ESKİ TÜRKİYE'Yİ ARIYOR ÜLKE RESMEN YABANCI KAYNIYOR ÜLKE MÜLTECİ SIĞINMACI KAMPI OLMUŞ KAÇAK KAYIT DIŞI NE ARARSAN VAR ÜLKENİN BEKA SORUNU OLUŞUYOR ÜNİTEL YAPISI DEĞİŞİYOR ACİLEN BU ÜLKE ERKEN SEÇİME GİTMELİ KAPATMA DAVASI AÇMALIDIR ÜLKE MADDİ MANEVÎ BU YÜKÜ AKP OLSUN AFGAN OLSUN SURİYELİ OLSUN SOMALİ OLSUN KALDIRMIYOR 11 10 Yanıtla
  • 646464ak:
    bunlar kim GENE MI SURIYELILER AFGAN MI YOKSA BU YASTA 5 COCUK BIRDE TURKIYEYE GÖÇ YAZIK KENDİ ULKESINDE KALSA YASARMIYDI 5 1 Yanıtla
  • Vadaa:
    Suriyeahhhhh suruyeahh 0 0 Yanıtla
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