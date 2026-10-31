Antakya\'da dereye düşen otomobilde sıkışan 3 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Antakya'da dereye düşen otomobilde sıkışan 3 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya-İskenderun kara yolu Paşaköy Mahallesi'nde otomobilin köprüden dereye düşmesi sonucu araçta sıkışan 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Y.D. (67) idaresindeki otomobil, Antakya- İskenderun kara yolu Paşaköy Mahallesi'nde köprüden dereye düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışarak yaralanan sürücü ile M.L. ve A.A, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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