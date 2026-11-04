Antakya'da ev yangını söndürüldü, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı, evde hasar oluştu.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karaali Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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