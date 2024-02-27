Hatay'da hırsızlık yapan 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Hatay'da hırsızlık yapan 8 şüpheli gözaltına alındı

Hatay\'da hırsızlık yapan 8 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Güzelburç Mahallesi'ndeki konteyner ve iş yerlerinden klima, elektrikli ocak ile ısıtıcı çalınmasıyla ilgili yapılan araştırmada, 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde 48 klima ünitesi, 22 elektrikli ocak ve 4 ısıtıcı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

27.02.2024 15:51
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hırsızlık yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelburç Mahallesi'ndeki konteyner ve iş yerlerinden klima, elektrikli ocak ile ısıtıcı çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı.

Kimliği belirlenen şüpheliler H.B, M.T, H.İ.K, O.L, A.A, B.S, O.K. ve A.A, ikametlerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlıların adreslerinde 48 klima ünitesi, 22 elektrikli ocak ve 4 ısıtıcı ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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