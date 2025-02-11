Hatay\'da kuş gribi paniği! Apar topar karantinaya alındı

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Cübbeli Ahmet\'ten Diyanet\'e olay mesaj: Çok önemli bir ihtar!

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir mahalle, kuş gribi tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

SONUÇLAR POZİTİF ÇIKTI

Valilikten alınan bilgiye göre, Paşaköy Mahallesi'nde kümesi bulunan Abdullah Duman'ın, hayvanlarında hastalık gördüğüyle ilgili başvurusu üzerine ekipler inceleme yaptı. Mahallede kümeslerdeki kanatlı hayvanlardan alınan numuneler, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi ve sonuçlar pozitif çıktı.

338 KANATLI HAYVAN İTLAF EDİLDİ

Kuş gribi tespit edilen Paşaköy Mahallesi'ndeki farklı kümeslerde bulunan 338 kanatlı hayvan, ekiplerce toplanarak itlaf edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antakya Belediyesine hastalıkla ilgili bildirim yapıldıktan sonra, mahalle giriş ve çıkışlarına karantina uygulamasıyla ilgili uyarı tabelaları asıldı.

ÇUKUR AÇILDI, KİREÇLE GÖMÜLDÜ

Kümes sahibi Abdullah Duman (70), gazetecilere, hayvanlarının telef olması üzerine konuyu yetkililere bildirdiğini söyledi. Tahlillerin sonucunda hayvanlarında kuş gribi görüldüğünü belirten Duman, hastalıklı hayvanların çukur açılarak kireçle gömüldüğünü kaydetti.