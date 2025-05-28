Antakya İçin Dayanışma Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Antakya İçin Dayanışma Sergisi Açıldı

28.05.2025 22:14
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Deprem sonrası sanatçılar, 'Rengimiz Antakya' sergisiyle Hatay'daki gençlere destek sağlıyor.

Haber: Kadir DEVİR/ Kamera: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Antakya Kültür ve Tarih Vakfı, "Rengimiz Antakya" heykel ve resim sergisi Ankara'da açıldı. Sanat ve siyaset dünyasından pek çok ismin katıldığı sergide konuşan Mira Koldaş, "Deprem sonrasında telefonlarımız susmadı. Değerli sanatçılarımız beni arayıp 'Antakya için bir şey yapalım bir vefa borcumuz var' dediler. Çok duygulandım. Bunlar benim hem hocalarım hem de Türkiye'nin çok değerli sanatçıları. Kendi emeklerini, işlerini ortaya koydular ve bağış olarak bizlere getirdiler." dedi.

6 Şubat depremlerinin Hatay'da yaşayan çocuk ve gençler üzerindeki etkilerini hafifletmek, onlara yeni ufuklar açabilmek için Türkiye'nin çok değerli heykeltraş ve ressamları eserlerini bağışladığı "Rengimiz Antakya" heykel ve resim sergisi Ankara'da açıldı. Aralarında Devrim Erbil, Ergin İnan, Süleyman Saim Tekcan, Fevzi Karakoç, Ahmet Oran gibi isimlerin bulunduğu 78 sanatçının 100'den fazla eseri, Mira Koldaş Sanat Galerisi öncülüğünde derlendi ve Antakya Kültür ve Tarih Vakfı organizasyonu tarafından 100'e aşkın eserle "Rengimiz Antakya" sergisi oluşturuldu.

Yapılan sergiden elde edilecek gelir, Antakya'da Sanat Atölyesi kurulması ve atölye çalışmalarına katılacak çocuklar ile sanat eğitimi almak isteyen gençler için kullanılacak. Atölye çalışmalarına katılacak gençler için her türlü ekipmanı ile tüm malzeme ihtiyaçları karşılanacak. Çok sayıda sanatçı ve siyasetçinin katıldığı sergiye Ankara Workwide Konferans ve Performans Merkezi ev sahipliği yaptı.

Sergi açılışında konuşan Prof. Dr. Alaeddin Tileylioğlu, "Kentimizin ne olduğunu anlatmaya gelmedim. Buradaki herkes biliyor. Bu konuşmamız sadece katkı nedeniyle bir teşekkürden ibaret olacak. Daha sonra konuşma yapacak arkadaşlarımız size daha fazla bilgi verecekler vakfımızla ilgili. Ben sırasıyla bu vakfı kuran İbrahim Seyfettinoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Yine bu toplantının yapılmasını sağlayan Mira hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Bütün haziruna teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

"Dayanışma insanları iyileştirir, bir araya getirir, manevi duygula yükseltir"

Mira Koldaş ise sergiye ilişkin yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bu acıyı hem Türk halkı olarak hem de bizim ilimiz ve onunla beraber 7-8 ili vuran bu felaketle beraber büyük bir acı yaşadık, yaşıyoruz. Bu bağlamda konuklarımıza, sanatçılarımıza hoş geldin diyorum. Çıkış noktamız tamamen Hatay'da ve diğer illerde gerçekleşen deprem sonrasında bir dayanışma etkinliğidir. Dayanışma en büyük enkazdan bile daha önemlidir. Dayanışma insanları iyileştirir, bir araya getirir, manevi duyguları yükseltir. 2021'de çok değerli sanatçılarımızla Antakya'ya ve Mardin'e bir yolculuk yaptık. Bu projeden sonra deprem sonrasında telefonlarımız susmadı. Değerli sanatçılarımız beni arayıp 'Antakya için bir şey yapalım bir vefa borcumuz var' dediler. Çok duygulandım. Bunlar benim hem hocalarım hem de Türkiye'nin çok değerli sanatçıları. Kendi emeklerini, işlerini ortaya koydular ve bağış olarak bizlere getirdiler. Gidenlere bir saygı, kalanlara bir destek ve geleceğimiz için umut olsun diye getirdiler. Acımızı paylaşıyorlar. Dayanışma önemlidir, maneviyat önemlidir. 78 sanatçımıza teşekkür ediyoruz. Antakya Tarih ve Kültür Sanat Vakfı çatısı altında gerçekleşen bu sergi için bütün yöneticilerimize sonsuz teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antakya İçin Dayanışma Sergisi Açıldı - Son Dakika

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