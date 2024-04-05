Antakya Medeniyetler Korosu Derneği İftar Programında Farklı Din ve Mezheplerden İnsanlar Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Antakya Medeniyetler Korosu Derneği İftar Programında Farklı Din ve Mezheplerden İnsanlar Bir Araya Geldi

Antakya Medeniyetler Korosu Derneği İftar Programında Farklı Din ve Mezheplerden İnsanlar Bir Araya Geldi

Antakya Medeniyetler Korosu Derneği tarafından düzenlenen iftar programında üç semavi din ve 6 mezhepten kişiler aynı sofrada buluştu. Dernek Başkanı Yılmaz Özfırat, geleneksel olarak Kadir Gecesi'nde koro üyeleriyle kardeşlik sofrasında buluşarak iftarlarını açtıklarını belirtti. Özfırat, farklı din ve mezheplerden insanlarla birlikte iftar yapmaktan mutluluk duyduğunu ve bu birlikteliğin önemine vurgu yaptı. İftara Hatay Vali Yardımcısı, AK Parti Hatay milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

05.04.2024 20:53  Güncelleme: 20:56
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Antakya Medeniyetler Korosu Derneği tarafından düzenlenen iftar programında üç semavi din ve 6 mezhepten kişiler aynı sofrada buluştu.

Dernek Başkanı Yılmaz Özfırat, Defne ilçesinde bir restoranda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada 10 yıldır geleneksel olarak Kadir Gecesi'nde koro üyeleriyle kardeşlik sofrasında buluşarak iftarlarını açtıklarını söyledi.

Her dinden ve mezhepten insanlarla birlikte iftar yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Özfırat, "Bu lokmayı paylaşmanın değerini biz 6 Şubat'ta öğrendik. 2 dakikada her şeyimizi kaybettik. 7 arkadaşımızı kaybettik ama umutla tekrar bir araya geliyoruz. Bu şehir bugüne kadar bize adını verdi. Şimdi şehre bizim adımızı verme, şehri tekrar sahiplenme zamanı." dedi.

Özfırat, iftar sofralarına katılan herkese teşekkür etti.

İftara Hatay Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Abdulkadir Özel, kesin olmayan sonuca göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antakya Medeniyetler Korosu Derneği İftar Programında Farklı Din ve Mezheplerden İnsanlar Bir Araya Geldi - Son Dakika

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