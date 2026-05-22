Antalya, 232 Mavi Bayrakla Dünya Birincisi

ANTALYA, 2026 yılında 232 plajla dünyanın en fazla mavi bayraklı plaja sahip kenti ünvanını elde etti. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, "Açık ara birinciliğimizin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE tarafından açıklanan 2026 yılı Mavi Bayrak Ödülleri'ne göre Türkiye genelinde mavi bayrak dalgalanan plaj sayısı 577'den 580'e yükseldi. TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Ergiydiren, Mermerli Plajı'ndaki denetimin ardından mavi bayrağı işletmeye teslim etti. Antalya'da sezonun ilk mavi bayrak teslimini yaptıklarına değinen Ergiydiren, "Antalya 232 plajıyla dünyada mavi bayrak ödüllü en fazla şehir konumunda. Ardından İspanya, Yunanistan ve Fransa'nın kentleri geliyor ama açık ara birinciliğimizin gururunu yaşıyoruz. Sayıyı geliştirmek, kaliteyi artırmak önemli. Turizm faaliyetleri, şehirleşme riskleri artırıyor. Plajlarımızı, çevremizi temiz tutmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Ergiydiren, şunları söyledi:

"Türkiye olarak sahip olduğumuz 580 mavi bayraklı plajımızla dünyada 3'üncü sırada yerimizi aldık. Antalya'da mavi bayrak kriterlerimize göre denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Denetimden geçen plaj, marina ve yatlarımıza bayraklarını teslim ediyoruz. Denetimlerimiz sezon boyu devam ediyor. Denetimlerimizde plajın temizliği, donanımların kalitesi, cankurtaran yeterliliği, çevre konusunda plajı kullananlara yönelik bilgilendirmeler, tabelaların olmasını istiyoruz. Geçen 4 yılı temiz olmayan plaj, mavi bayrak başvurusu yapamıyor."

