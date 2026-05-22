Antalya, 232 Mavi Bayrakla Dünya Birincisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya, 232 Mavi Bayrakla Dünya Birincisi

Antalya, 232 Mavi Bayrakla Dünya Birincisi
22.05.2026 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya, 2026 yılında 232 plajıyla en fazla mavi bayraklı plaja sahip şehir oldu.

ANTALYA, 2026 yılında 232 plajla dünyanın en fazla mavi bayraklı plaja sahip kenti ünvanını elde etti. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, "Açık ara birinciliğimizin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE tarafından açıklanan 2026 yılı Mavi Bayrak Ödülleri'ne göre Türkiye genelinde mavi bayrak dalgalanan plaj sayısı 577'den 580'e yükseldi. TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Ergiydiren, Mermerli Plajı'ndaki denetimin ardından mavi bayrağı işletmeye teslim etti. Antalya'da sezonun ilk mavi bayrak teslimini yaptıklarına değinen Ergiydiren, "Antalya 232 plajıyla dünyada mavi bayrak ödüllü en fazla şehir konumunda. Ardından İspanya, Yunanistan ve Fransa'nın kentleri geliyor ama açık ara birinciliğimizin gururunu yaşıyoruz. Sayıyı geliştirmek, kaliteyi artırmak önemli. Turizm faaliyetleri, şehirleşme riskleri artırıyor. Plajlarımızı, çevremizi temiz tutmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Ergiydiren, şunları söyledi:

"Türkiye olarak sahip olduğumuz 580 mavi bayraklı plajımızla dünyada 3'üncü sırada yerimizi aldık. Antalya'da mavi bayrak kriterlerimize göre denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Denetimden geçen plaj, marina ve yatlarımıza bayraklarını teslim ediyoruz. Denetimlerimiz sezon boyu devam ediyor. Denetimlerimizde plajın temizliği, donanımların kalitesi, cankurtaran yeterliliği, çevre konusunda plajı kullananlara yönelik bilgilendirmeler, tabelaların olmasını istiyoruz. Geçen 4 yılı temiz olmayan plaj, mavi bayrak başvurusu yapamıyor."

Türkiye, mavi bayraklı plaj kategorisinde İspanya ve Yunanistan'ın ardından en başarılı üçüncü ülke oldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Turizm, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya, 232 Mavi Bayrakla Dünya Birincisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye’de olmayacak Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye'de olmayacak
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede "Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi, “Devlet vatandaşa tuzak kurmaz“ deyip radar uygulamasını işaret etti Bakan Çiftçi, "Devlet vatandaşa tuzak kurmaz" deyip radar uygulamasını işaret etti
Yumurtada akıl almaz hile Ekipler hepsini toprağa gömdü Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü
Mbappe’den Ester’e servet değerinde hediye Mbappe'den Ester'e servet değerinde hediye
Gözaltı kararı sonrası Blok3 lakaplı Hakan Aydın’dan ilk açıklama İfade vermeye böyle geldi Gözaltı kararı sonrası Blok3 lakaplı Hakan Aydın'dan ilk açıklama! İfade vermeye böyle geldi
Kamu işçilerine müjde İlave tediye ödemeleri bayramdan önce hesaplara yatacak Kamu işçilerine müjde! İlave tediye ödemeleri bayramdan önce hesaplara yatacak

12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
12:36
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
11:54
Dananın kuyruğu kopuyor Acun Ilıcalı’nın en büyük hayali gerçekleşebilir
Dananın kuyruğu kopuyor! Acun Ilıcalı'nın en büyük hayali gerçekleşebilir
11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
09:44
Kılıçdaroğlu’na ikinci şok Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 12:54:13. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya, 232 Mavi Bayrakla Dünya Birincisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.