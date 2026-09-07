Antalya Aksu'daki orman yangınının külleri kent merkezine yağdı, işçilerin müdahalesi sürüyor
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında ekipler söndürme çalışmalarını sürdürürken, dumandan etkilenen işçilere sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yangın bölgesinden kalkan küller Antalya kent merkezine yağdı.
KÜLLER KENT MERKEZİNE YAĞDI
Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmasına katılan ve dumandan etkilenen orman işçilerine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipler vatandaşların evlerini tahliye etmesi için anonsla çağrıda bulundu. Diğer yandan Antalya Vali Vekili Mustafa Hulusi Arat, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Yangın bölgesinde oluşan küller rüzgarın etkisiyle Antalya kent merkezine yağdı.
Kaynak: DHA
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