Parkta öldüresiye dayak! Utanmadan kayda aldılar

17 yaşındaki O.K.E.'nin Malatya'da bir parkta uğradığı saldırı ailesine büyük korku yaşattı. Gencin darbedildiği anların kayda alınması ve görüntülerin ailesine ulaştırılması olayın dikkat çeken ayrıntısı oldu.

PARKTA 4-5 KİŞİLİK GRUPLA KARŞILAŞTI

Olay, dün Malatya kent merkezindeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki O.K.E., parkta bulunduğu sırada aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen 4-5 kişilik grupla karşılaştı. Gruptaki kişilerden biri O.K.E.'yi durdurdu. Ardından cep telefonunun kamerasını açarak yaşanacakları kaydetmeye başladı.

YERE DÜŞEN ÇOCUĞU DARBETTİLER

Kısa süre sonra O.K.E.'ye yönelik saldırı başladı. Aldığı darbeler sonucu yere düşen 17 yaşındaki çocuk darbedilmeye devam etti. Saldırganlardan biri ise müdahale etmek yerine yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. O.K.E.'nin uğradığı saldırının ardından görüntüler bir yakını aracılığıyla ailesine ulaştırıldı. Çocuklarının darbedildiği anları izleyen aile büyük şok yaşadı.

GÖRÜNTÜLERİ AİLESİNE ULAŞTIRDILAR

Olayın ardından anne Güley Ertaş, oğlunun can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Ertaş, oğlunun 4-5 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını ve yaşananların kayda alındığını söyledi.

ANNE İSYAN ETTİ: ÇOCUĞUM HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ

Yaşananlara tepki gösteren Güley Ertaş, oğlunun saldırı sırasında çok daha ağır bir sonuçla karşılaşabileceğini belirtti. Ertaş, "Çocuğumun dün kent merkezindeki bir parkta 4-5 kişilik bir grup tarafından darp edildiğini ve bu anların cep telefonuyla kaydedildiğini öğrendik. Görüntüler bir yakınımız aracılığıyla bize ulaştırıldı. Olay sırasında çocuğum hayatını da kaybedebilirdi. Yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.