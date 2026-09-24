Antalya Alanya'da denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu, kameraya alındı

Antalya Alanya'da denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu, kameraya alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Payallar Mahallesi'nde sabah denizde hortum oluştu. Birkaç dakika etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan kaybolurken, o anlar vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde denizde çıkan hortum karaya ulaşmadan kayboldu.
Alanya'da sabah saatlerinde Payallar Mahallesi'nde denizde hortum çıktı. Birkaç dakika etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu. Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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