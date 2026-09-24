Antalya Alanya'da denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu, kameraya alındı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde denizde çıkan hortum karaya ulaşmadan kayboldu.

Alanya'da sabah saatlerinde Payallar Mahallesi'nde denizde hortum çıktı. Birkaç dakika etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu. Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.