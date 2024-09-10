Böcek'ten kadın teğmenlere destek - Son Dakika
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Böcek'ten kadın teğmenlere destek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığında yapılan eylül ayı meclis toplantısında 142 gündem maddesi görüşüldü. Böcek, kara, hava ve deniz harp okulunu birincilikle bitiren kadın teğmenlerle gurur duyduğunu belirterek, “Ben o 3 kadın teğmenimizin Mustafa Kemal’in askerleriyiz demesinden gurur duydum. Biz Mustafa Kemal’in askerleri olmaya devam edeceğiz” dedi.

10.09.2024 18:25  Güncelleme: 19:49
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında yapılan eylül ayı meclis toplantısında 142 gündem maddesi görüşüldü. Böcek, kara, hava ve deniz harp okulunu birincilikle bitiren kadın teğmenlerle gurur duyduğunu belirterek, "Ben o 3 kadın teğmenimizin Mustafa Kemal'in askerleriyiz demesinden gurur duydum. Biz Mustafa Kemal'in askerleri olmaya devam edeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı olağan toplantısı yapıldı. Mecliste önergeler ile birlikte 142 gündem maddesi görüşüldü. Siyasi partilerin grup sözcülerinin yaptığı konuşmaların ardından meclisin açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, operasyonlar sırasında şehit düşen askerlere rahmet diledi. Başkan Muhittin Böcek, 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin için de Allah'tan rahmet dileyerek, "Narin kızımızın cansız bedenini bu hale getirenleri lanetliyorum, kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Teğmenleri kutladı

Konuşmasının devamında kara, deniz ve hava harp okullarını birincilikle bitiren kadın teğmenleri kutlayan Başkan Böcek, "Ben o 3 kadın teğmenimizin Mustafa Kemal'in askerleriyiz demesinden gurur duydum. Biz Mustafa Kemal'in askerleri olmaya devam edeceğiz. Ben Andımız'la büyüdüm, 19 Mayıs'la, 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla, Cumhuriyet Bayramı'yla büyüdüm. Andımızı kaldırırken hiç bunları düşünmediniz" diye konuştu.

Sarısu ihalesi hala onaylanmadı

Sarısu Mesire Alanı ile ilgili muhalefet meclis üyelerinden destek isteyen Böcek, "Menderes Türel döneminde Büyükşehir Belediyesi Sarısu'yu D tipi mesire alanına geçirmek için 15 milyon 340 bin lira yatırdı. Bu milletimizin parasıdır. 14 milyon liraya kazandığımız ilk ihale iptal edildi. İkinci ihalede rakam yükselttiler. İhaleye tekrar katıldık 24 milyon lira vererek yine kazandık ancak hala ihale onaylanmadı" ifadelerini kullandı.

Destek istedi

Başkan Böcek, AK parti grubuna seslenerek, "Bu millet bunların hepsini görüyor yapmayın. Ben Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ayrım yapıyor muyum? Antalya'da kimseyi ötekileştirmeden çalışıyorum. Siz de her gün görüyorsunuz. Vekilleriniz var neden onaylatmıyorsunuz. Bu para milletin parası, Muhittin Böcek'in değil. Sizden rica ediyorum bu konuyu çözün biz de burada alkışlayalım" dedi.

Konuşmaların ardından 44 gündem maddesi karara bağlanırken, 98'i görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Böcek'ten kadın teğmenlere destek - Son Dakika

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