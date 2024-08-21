Antalya Büyükşehir Belediyesi, ALKÜ öğrencilerinin ulaşım sorununu çözdü

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin ulaşımla ilgili sorun ve taleplerini, düzenlenen toplantıda masaya yatırdı. Toplantıda alınan bir dizi kararla, ALKÜ öğrencilerinin ulaşım sorunu çözüme kavuşturuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Şube Müdürü Gazi Öten'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Büyükşehir Belediyesi Alanya Ulaşım Sorumlusu Barış Aslan, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın, Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Tevfik Yılmaz, Konaklı Kooperatif Başkanı Adem Şanlı katıldı. Toplantıda, Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinesinde, kooperatif ve fakülte yetkilileri öğrencilerin ulaşımda sorun yaşamaması için yapılması gerekenler konusunda kararlar aldı.

Ring seferleri düzenlenecek

Alanya Cuma Pazarı'ndaki duraktan, Konaklı'daki Diş Hekimliği Fakültesi'ne öğrencileri götürecek bir otobüs tahsisi; öte yandan, Konaklı'daki Diş Hekimliği Fakültesi ile uygulamanın yapıldığı Fakülte Hastanesi arasında ring seferleri düzenlemesi kararlaştırıldı. Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi de üniversite öğrencilerinin mağduriyetini gidermek için Kestel'den kampüse ring seferleri düzenleyecek. Öğrenciler Alanya Merkez ile Kargıcak ve Mahmutlar'dan gelen tüm otobüslere binebilecek. Halk otobüsleri, öğrencileri Kestel'deki Petrol Ofisi önünde indirecek. Öğrenciler buradan kaldırılacak ringler ile kampüse rahat bir şekilde gidip gelebilecek.

6 noktaya Kent Kart dolum makinesi kondu

Diğer yandan Halk Otobüsü kullanan vatandaşların yaşadığı kart yükleme sorunu da çözüme kavuştu. Vatandaşların ve öğrencilerin yoğun olduğu altı noktaya Kent Kart Dolum Makineleri yerleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinesinde, Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Cuma Pazarı Dolmuş Durağı, Otogar, Postane, Mola Kavşağı, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazipaşa Dolmuş Durağına 6 adet kart dolum makinesi yerleştirildi.