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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği düzenliyor. 18 Ağustos Pazar günü Konyaaltı Varyant Ekdağ Tesisi önünde düzenlenecek yarışma için kayıtlar sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e ulaşan ve deniz ekosistemine ciddi zararlar veren zehirli aslan balığına karşı mücadele için her yıl düzenlediği yarışmayı bu yıl da gerçekleştiriyor. 4. Yabancı ve İstilacı Tür Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği, 18 Ağustos 2024 tarihinde saat 08.00'de Konyaaltı Varyant Ekdağ Sosyal Tesisi önünde yapılacak.

Aslan balığı, bulunduğu ortamdaki yerleşik türlere zarar vererek deniz ekosisteminde dengesizliklere yol açıyor. Zehirli dikenleri nedeniyle deniz canlıları ve insanlar için tehlike oluşturuyor. Ancak doğru yöntemlerle temizlenip pişirildiğinde lezzetli bir yiyecek olarak tüketilebiliyor.

Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği, balık hakkında bilinçlendirme çalışmalarını desteklemekle birlikte, balığın ekonomik olarak değerlendirilmesine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Yarışmaya katılmak isteyenler, bilgi ve kayıt için '(0242) 249 54 99' numaralı telefonla irtibata geçebiliyor.