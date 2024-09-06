Antalya Büyükşehir Belediyesi ATASEM Kurs Kayıtları Başlıyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM), 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem kurs kayıtları 9-13 Eylül tarihleri arasında başlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursları ATASEM'lerde birinci dönem kayıtları başlıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında Antalya genelindeki 27 ATASEM kurs merkezinde 200 branşta 667 kurs açılacak.

ATASEM kurslarına kayıt olmak isteyenler 9-13 Eylül tarihleri arasında www.atasem.antalya.bel.tr adresi üzerinden online başvuru yapacak. Online kayıtlarını gerçekleştiren kursiyerler evraklarını 14-20 Eylül tarihleri arasında şahsen teslim edecek. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ATASEM'lerde 2024-2025 döneminde istihdama yönelik mesleki ve teknik kurslar, sosyal ve kültürel kurslar ile yabancı diller ve sanat alanlarında kurslar düzenlenecek.