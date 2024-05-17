Antalya Büyükşehir Belediyesi Düden Şelalesi\'nde Temizlik Çalışması Yaptı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Düden Şelalesi'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kepez ilçesi sınırlarındaki Düden Şelalesi, yılın ilk çeyreğinde 82 bin ziyaretçiyi ağırladı. Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olan Düden Şelalesi'nde temizlik çalışması yaptı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu üyeleri tarafından gerçekleştirilen temizlikte, şelalenin döküldüğü noktada ve aktığı güzergahtaki uzayan dal ve otlar budandı. Ziyaretçiler tarafından atılan ve suyun getirdiği plastik, evsel ve ambalaj atıkları toplandı. T

emizlik çalışmasına katılan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, vatandaşların daha dikkatli ve bilinçli olması gerektiğine dikkat çekti.