Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Turnuvası Başladı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'na özel düzenlediği futbol turnuvası başladı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençler için futbol turnuvası düzenledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademisi Halı Sahaları'ndaki turnuvanın başlama vuruşunu, Belediye'nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Nurettin Tonguç yaptı.

HEYECANLI MÜCADELE

2005-2009 doğumlu gençlerin katıldığı turnuvada, 7'şer kişiden oluşan 8 takım, 2 grupta mücadele ediyor. Turnuvanın ilk günü, şampiyonluk amaçlayan gençlerin heyecan dolu mücadelesine sahne oldu. Turnuva, 18 Mayıs Cumartesi günü final müsabakasıyla tamamlanacak.