Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs'a Özel Konser Verdi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs'a Özel Konser Verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Gençlik Orkestrası ve Çoksesli Gençlik Korosu, 19 Mayıs'a özel bir konser verdi. Konserde Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bestekarlarının eserleri seslendirildi ve Gençlik Marşı büyük alkış aldı. Konser, İzmir Marşı ile sona erdi.

16.05.2024 12:45
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Gençlik Orkestrası ve Çoksesli Gençlik Korosu, 19 Mayıs'a özel bir konser verdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919'un 105. yılını anma etkinlikleri kapsamında İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Gençlik Orkestrası ve Çoksesli Gençlik Korosu tarafından AKM Aspendos Salonu'nda, 19 Mayıs Özel Konseri düzenlendi.

İZMİR MARŞI'YLA SONA ERDİ

Konserin açılışında Gençlik Orkestrası ve Çoksesli Gençlik Korosu tarafından söylenen İstiklal Marşı, seyircilerden büyük takdir topladı. Orkestra şefliğini Sonay Yener'in yaptığı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Gençlik Orkestrası tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği Münir Ceyhan, Ziya Aydınlatan, Cevat Memduh Altar gibi önemli bestekarların eserleri seslendirildi.

GENÇLİK VE İZMİR MARŞI AYAKTA ALKIŞLANDI

Gençlik Bayramı'na özel söylenen Gençlik Marşı ise salonda en çok alkış alan eserlerden oldu. Şefliğini Nazlı Ünlüsoy Aybaş'ın yaptığı Çoksesli Çocuk Korosu ise Matti Hyökki, Orlando Di Lasso, Goran Bregovic gibi sanatçıların eserlerini seslendirdi. Konser, coşkulu bir şekilde söylenen İzmir Marşı'yla sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs'a Özel Konser Verdi - Son Dakika

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