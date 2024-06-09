Antalya Büyükşehir Belediyesi HobiFest 2024 Etkinlikleri Başladı

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "HobiFest 2024" devam ediyor. Amatör ve profesyonel hobi tutkunlarını bir araya getiren festivalin ilk gün etkinliklerine çok sayıda vatandaş katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hobi tutkunlarını bir araya getirdiği HobiFest 2024, Cam Piramit alanında kapılarını açtı. İki gün sürecek festivalin ilk gününde, amatör ve profesyonel hobi tutkunları festivalde yer alan yerel ve ulusal 70'e yakın hobi kulübünün açtığı stantları gezdi.

Cam Piramit alanı içerisinde doğa spor kulüplerinden, macera tutkunlarının favorisi olan off-road kulüplerine, arama kurtarma ekiplerinden klasik otomobil kulüpleri faaliyetlerini tanıttı. Hobi kulüpleri çeşitli gösteriler ile de etkinliğine katılan vatandaşlara renkli dakikalar yaşattı. Kral Yolu olarak bilinen alanda sergilenen klasik araçlara ve klasik motosikletlere katılımcılar ilgi gösterdi.

RC model iş makineleri hakkında bilgilendirme eğitimleri, atölyeler ve özel seyirci gösterileri düzenlendi. Motosiklet, bisiklet, kayak, dağcılık, su sporları, tenis, oryantiring, doğa ve macera sporlarına yönelik pek çok etkinler de festivalde yer aldı.

Offroad araçları adrenalin tutkunlarını bir araya getirdi

Antalya Offroad ve Motor Sporları Kulübü Derneği, Antalya Antoff Offroad Kulübü, Akdeniz Off-Road Team, TOROFF Offroad Kulübü ve HARDOFF Offroad Kulübü, Cam Piramit etkinlik alanı ve Beach Park Özel Seyirci Parkuru oluşturuldu. HobiFest 2024'de ayrıca off-road yarışı, RC Drift yarışı, RC Touring yarışı ve crawler yarışmaları düzenlendi. Motosiklet, bisiklet, kayak, dağcılık, su sporları, tenis, oryantiring, doğa ve macera sporlarına yönelik pek çok etkinliğin gerçekleştiği etkinliği Antalyalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sahne gösterileri festivale renk kattı

Festivalde Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları gösterisi ile İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı ve Suna Karakaya konseri Antalyalılara keyifli bir gün yaşattı. Style Of The Power Spor Kulübü'nün Extreme Show'u ise izleyicilerden beğeni topladı.