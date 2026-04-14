Antalya'da 3 Günlük Çocuk ve Uçurtma Festivali

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali" üç gün boyunca kenti bayram alanına dönüştürecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da birbirinden renkli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 17-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Cam Piramit Festival Alanı'nda düzenlenecek "23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali" çocuklara özel bir bayram yaşatacak.

Festival kapsamında gökyüzü rengarenk uçurtmalarla süslenirken, çocuklar için hazırlanan etkinlik alanlarında gün boyu eğlence ve coşku bir arada yaşanacak. Çocuk disco, DJ performansları, tiyatro gösterileri, mini club dansları, jonglör şovları, sihirbaz gösterileri ve ritim atölyeleri gün içine yayılan etkinlikler olarak festival alanında yer alacak.

Her yaşa hitap eden etkinlikler

Festival boyunca alanda kurulacak etkinlik noktalarında çocuklar uluslararası çocuk dans gösterilerinden konserlere, yarışmalardan panayır alanlarına kadar pek çok aktiviteyle buluşacak. İllüzyon gösterileri ve jonglör performansları ise minik izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak. Maskotlar, balon şovları ve sevilen çizgi karakterler de festival boyunca çocuklarla bir araya gelecek. Etkinlik alanında kurulacak şişme ve ahşap oyun parkları ile spor alanları, çocuklara hem güvenli hem de eğlenceli bir deneyim sunacak. Yüz boyama, balon katlama etkinlikleri, sokak oyunları ve yarışmaların yanı sıra Anıtkabir sanal turu ve VR deneyim alanları da çocukların ziyaretine sunulacak.

Sahne programı gün boyu devam edecek

Festival kapsamında farklı yaş gruplarına hitap eden sahne etkinlikleri de düzenlenecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası konserleri ile İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nın halk oyunları, çocuk koroları ve orkestra performansları programda yer alacak. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi gençlik grupları, dans okulları ve çeşitli kurumların sahne gösterileriyle çocuklar hem eğlenecek hem de akranlarının performanslarını izleme fırsatı bulacak. Uluslararası çocuk halk dansları ekiplerinin gösterileri ise festival alanına kültürel çeşitlilik katacak. Her gün saat 14.00 ve 15.30'da düzenlenecek çizgi karakter bandosu kortejleri festival alanında görsel şölen oluşturacak.

Akşam konserleri ve özel gösteriler

Festivalin akşam programında ise konserler ve sahne gösterileri öne çıkacak. 17 Nisan Cuma günü 18.00-18.50 saatleri arasında Devin Su konseri izleyicileriyle buluşacak. 18 Nisan Cumartesi günü 19.30-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Penguen Sanat Çocuk Konseri günün finalinde çocuklarla buluşacak. 19 Nisan Pazar günü ise 18.30-19.00 saatleri arasında Masalını Arayan Prens-Müzikli Obje Tiyatrosu minik izleyicilerle buluşacak. Hemen ardından 19.30-21.00 saatleri arasında Vo Sahne Konseri ile festival kapanışı yapılacak.

Sevgi Korteji'nde barış mesajı

27. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali'ne bu yıl 10 farklı ülkeden çocuk katılacak. Konuk ülke çocukları Cam Piramit Açık Alan Küçük Amfi Tiyatro'da 18 Nisan Cumartesi ve 19 Nisan Pazar günleri 14.00-18.00 saatleri arasında gösteri yapacak. Konuk gruplar, rengarenk kıyafetleri ile geleneksel danslarını sergileyecek. Konuk ülke çocukları, 20 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da Atatürk Parkı ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki güzergahta Sevgi Korteji'ne katılacak. Kortejin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gösteriler sunulacak.

17. Satranç Turnuvası düzenlenecek

Festival kapsamında Cam Piramit'te 17. Satranç Turnuvası da düzenlenecek. 17 Nisan'da 11.00-19.00 saatleri arasında 5-6 yaş, 18-19 Nisan 10.00-19.00 saatleri arasında ise 7-12 yaş aralığındaki yüzlerce çocuk turnuvada rakipleri karşısında yeteneklerini sergileyecek.