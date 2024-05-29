Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden gençlere CV Hazırlama Eğitimi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden gençlere CV Hazırlama Eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'nde gençler için 'CV Hazırlama Eğitimi' düzenlendi. Gençler, CV hazırlama ve işe alım konularında eğitim aldı.

29.05.2024 11:36
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'nde gençler için "CV Hazırlama Eğitimi" düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin geleceğe iyi bir şekilde hazırlanması, faydalı ve üretken bireyler olması adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, gençlerin kendini doğru şekilde anlatabilmesi ve iş hayatına girerken zorlanmaması adına HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'nde "CV Hazırlama Eğitimi" verildi.

İşkur'da İş ve Meslek Danışmanı olarak görev yapan Müge Bilen tarafından verilen eğitime, CV hazırlamayı öğrenmek ve işe alım konusunda daha rahat olmak isteyen gençler ilgi gösterdi. Lise ve üniversite öğrencilerinin katılım sağladığı eğitimde, "CV nedir? CV Çeşitleri, CV nasıl hazırlanmalı" gibi CV temelli konuların yanında, "Mülakat teknikleri, beden dili yönetimi, imaj yönetimi" gibi konularda da eğitim verildi.

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Kudret Çeliköz, her gencin iyi CV hazırlamayı bilmesi gerektiğini, CV'nin bir nevi kişinin reklamı olduğunu belirterek eğitimden mutluluk duyduğunu söyledi. Çeliköz, "Burada nasıl CV hazırlamam gerektiğini öğrendim. Önemli noktaların ne olduğunu, özellikle nereleri vurgulamamız gerektiğini öğrendim. Antalya Büyükşehir Belediyesi, uzman kadrolarıyla yine güzel bir eğitim verdi. Belediye yönetimine teşekkür ederim" dedi.

Eğitime katılan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Sinem Karakaş ise "CV hazırlamak, kariyer hedefi olan her birey için çok önemli. Güzel bir eğitim aldık. Kısa sürede birçok şey öğrendik. Önemli detaylara hakim olduk. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz ufak hataların dezavantajlarını öğrendik. Bunları nasıl düzeltebileceğimizi öğrendik. Bu eğitimin bize çok faydası olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden gençlere CV Hazırlama Eğitimi - Son Dakika

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