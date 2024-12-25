Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Hasta Yataklarına Fizyoterapi Desteği - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Hasta Yataklarına Fizyoterapi Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden Hasta Yataklarına Fizyoterapi Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da hasta yatağı desteği alan vatandaşlara fizyoterapi hizmeti vermeye başladı. 76 yaşındaki Murat Karakuş'a uygulanan fizyoterapi ile sosyal hizmetler kapsamı genişletildi.

25.12.2024 11:14  Güncelleme: 11:17
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da hasta yatağı desteği alan vatandaşlara fizyoterapi desteği de vermeye başladı. Bu kapsamda Alanya Değirmendere Mahallesi'nde hasta yatağı temin edilen 76 yaşındaki Murat Karakuş'a fizyoterapi uygulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Alanya'da yeni bir hizmet hayata geçirildi. İlçede hasta yatağı desteği alan vatandaşlara şimdi de fizyoterapi desteği veriliyor. Alanya Hizmet Birimi'nde göreve başlayan fizyoterapist Fırat Budak, vatandaşlara evinde destek veriyor. Bu kapsamda Alanya Değirmendere Mahallesi'nde hasta yatağı temin edilen 76 yaşındaki Murat Karakuş'a fizyoterapi uygulandı.

İlçede hastalara fizyoterapi hizmetinin başlaması dolayısıyla Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Avukat Ulaş Özgen ve Alanya Hizmet Birimi Şube Müdürü Gazi Öten, fizyoterapist desteği alan Murat Karakuş'u ziyaret etti. Meclis Üyesi Özgen, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Sosyal alanda bir çok hizmetimize ek olarak şimdi de hasta yatağı talebini yerine getirdiğimiz vatandaşlarımıza ücretsiz olarak fizyoterapi desteği vermeye başladık. Önümüzdeki günlerde Alanya'da Aile Danışmanlığı Merkezimizi açarak bu hizmetimizin kapsamını genişleteceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Hasta Yataklarına Fizyoterapi Desteği - Son Dakika

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