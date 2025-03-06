Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden İftar Öncesi Sıcak Yemek Dağıtımı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden İftar Öncesi Sıcak Yemek Dağıtımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mobil Aşevi TIR'ı ile Ramazan ayında mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. 'İftarda Mahallenizdeyiz' sloganıyla yapılan etkinlikler, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunu pekiştiriyor.

06.03.2025 16:38  Güncelleme: 17:37
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mobil Aşevi TIR'ı ile mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi birlik, beraberlik ve paylaşmanın öneminin arttığı ramazan ayında "İftarda Mahallenizdeyiz" sloganıyla, mahallelerde yemek dağıtıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mobil Aşevi TIR'ı, Ramazan ayı boyunca Kepez ilçesinde her gün farklı mahallerde iftar öncesi dört çeşit sıcak yemek ikram ediyor.

Mobil Aşevi TIR'ı, bugün Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde muhtarlık önünde, yarın ise Habibler Mahallesi'nde pazar yerinde iftar saati öncesinde vatandaşlara yemek dağıtımı yapacak.

Ramazan Çarşısı'na büyük ilgi

Büyükşehir Belediyesi'nin Karaalioğlu Parkı içerisinde düzenlediği ramazan etkinlikleri de Antalyalılara unutulmaz ramazan akşamları yaşatmaya devam ediyor. Etkinlik alanında yer alan yeme-içme alanlarında vatandaşlar bir yandan ihtiyaçlarını karşılarken, çocuklar da oyun alanlarında keyifli zaman geçiriyor.

Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı sanatçılarından Yasin Ateş, ramazana özel repertuarıyla sahne aldı. Yasin Ateş, izleyenlere sevilen parçalarını seslendirerek, keyifli bir akşam yaşattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden İftar Öncesi Sıcak Yemek Dağıtımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden İftar Öncesi Sıcak Yemek Dağıtımı - Son Dakika
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