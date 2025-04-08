Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Sıcak Çorba Desteği

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, vize ve final haftasında geleneksel hale getirdiği çorba ikramıyla üniversite öğrencilerine destek oluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi önünde sınav haftasında 22.00-23.00 saatleri arasında sıcak çorba dağıtımı yapıyor. Bahar dönemi vize haftası boyunca devam edecek ikramla, yoğun sınav temposundaki öğrencilere destek olunuyor.

Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay, "Öğrencilerin bahar dönemi vize sınavları başladı. 7-18 tarihleri arasında vize haftası boyunca saat 22.00-23.00 arasında Merkez Kütüphane önünde ikram edeceğimiz çorbalarımızla öğrencilerimizin sınav stresine bir yudum mola veriyoruz. Öğrencilerin her zaman yanındayız, çorbanız bizden başarı sizden" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü 3. sınıf öğrencisi Latif Akın da "Yoğun ve yorucu bir dönemdeyiz. Derslere mola verdiğimizde buraya gelip sıcak çorbamızı içiyoruz, enerjimizi tekrar kazanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.