"ANTALYA'NIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK ÖNCELİĞİM"

Konuşmasında Antalya'nın öncelikli ve değişen ihtiyaçlarına dikkati çeken Özdemir, kentin geleceği için hizmet odaklı çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Antalya'nın uluslararası ölçekte önemli bir kent olduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

"Burası 30 milyon yerli ve yabancı misafiri ağırlayan, 77 milletten insanı bağrına basan, çatışma ve savaş içerisinde olan milletlerin evlatlarına bile ev sahipliği yapan bir kent. Antalya sıradan bir kent değil. İstanbul'dan sonra bu ülkenin dünyaya açılan ikinci kapısı. Biz hep nüfusu, büyüklüğü konuşuyoruz ama Antalya bu ülkenin vitrini. Antalya'nın çok ciddi ve öncelikli ihtiyaçları var. Antalya'nın ihtiyaçlarını karşılamak önceliğim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Antalya'nın öncelikli ihtiyaçlarına, değişen ihtiyaçlarına cevap vermek için aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm bu süre zarfında emek veren, katkı koyan meclis üyelerimize, belediyemizin tüm bürokratlarına ve çalışma arkadaşlarıma özverileri için teşekkür ediyorum."

PERFORMANS RAPORU VE 2027 BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 yılı performans raporu ve mali yılı bütçe tasarısı görüşüldü. Büyükşehir Belediyesi'nin 62 milyar 500 milyon TL olarak belirlenen 2027 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste ayrıca 19 ilçe belediyesinin 2027 yılı bütçe tasarıları da oy birliğiyle kabul edildi.

Bütçenin hayırlı olmasını dileyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Az önce hepinizin de oy birliğiyle kabul ettiği bütçemizle birlikte bu yıl 4. etap raylı sistemimiz, yine tarımsal desteklerimiz, Gazi Bulvarı genişletme çalışmalarımız, Göksu Mahallesi'nde köprü yapımı ile ilgili değerlendirmelerimize de devam etmek istiyoruz. Yine çevre ve iklim konularında çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Turizm konusunda şehrimizin tanıtım ve potansiyelini de güçlendirmek üzere çalışmalarımıza aynen devam edeceğiz. Afet ve risk yönetimi, kadın ve ailenin korunması gibi birçok konuda hepinizin de desteği ile oy birliğiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam edecektir."

ASAT'IN 2027 YILI BÜTÇESİ 41 MİLYAR TL

Meclis toplantısının ardından Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Kurulu gerçekleştirildi. ASAT'ın 2027 yılı performans programı ve mali yılı bütçe tasarısı da kabul edildi. ASAT'ın 2027 yılı bütçesi 41 milyar TL olarak belirlendi.

Bütçenin hayırlı olmasını dileyen Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Kurulumuza hazırlanan performans programımız 129 hedeften oluşmakta. Bu hedefler doğrultusunda şehrimizin su ve atık su hizmetlerini planlı bir şekilde sürdürmeyi ve altyapımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Gider bütçemiz 41 milyar lira olarak öngörülüyor. Bu bütçenin yaklaşık 23 milyar lirasını yani yaklaşık yüzde 56'sını yatırımlara ayırmayı planlıyoruz. Bu oran Antalya'mızın içme suyu, atık su ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmeye verdiğimiz önemi ortaya koymaktadır."